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    Минобороны Белоруссии показало кадры совместных занятий с инструкторами ЧВК «Вагнер»

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    В Белоруссии подразделения механизированных бригад приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК «Вагнер». Об этом 30 июля сообщили в Минобороны Республики.

    Министерство показало кадры с тренировки по слаживанию. По словам военнослужащих, вагнеровцы в кратчайшие сроки поделились своими знаниями. Вместе они отработали марш-броски по различным маршрутам, в том числе труднопроходимым и заболоченным. Инструкторы разыграли разные ситуации, в том числе эвакуацию.

    телекомпания «ВоенТВ»

    «Упор делается на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации», — добавили в МО Белоруссии.

    Уход ЧВК «Вагнер» в Белоруссию было одним из условий прекращения мятежа, а также уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. 6 июля Александр Лукашенко сообщил, что Пригожин может быть в Петербурге или Москве, а бойцы «Вагнера» пока находятся в своих лагерях.

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