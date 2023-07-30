Минобороны Белоруссии показало кадры совместных занятий с инструкторами ЧВК «Вагнер»

В Белоруссии подразделения механизированных бригад приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК «Вагнер». Об этом 30 июля сообщили в Минобороны Республики.



Министерство показало кадры с тренировки по слаживанию. По словам военнослужащих, вагнеровцы в кратчайшие сроки поделились своими знаниями. Вместе они отработали марш-броски по различным маршрутам, в том числе труднопроходимым и заболоченным. Инструкторы разыграли разные ситуации, в том числе эвакуацию.