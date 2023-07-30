Число пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге увеличилось до 22 человек

Число пострадавших в результате взрыва ракеты в Таганроге увеличилось до 22 человек. Об этом 30 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.



В больнице остаются девять человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести. Девять человек подали заявления на выплату пособия при утрате здоровья в результате происшествия, еще 18 обратились за материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости.



В центре города продолжают разбирать завалы.

