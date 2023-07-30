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    Число пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге увеличилось до 22 человек

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    Число пострадавших в результате взрыва ракеты в Таганроге увеличилось до 22 человек. Об этом 30 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

    В больнице остаются девять человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести. Девять человек подали заявления на выплату пособия при утрате здоровья в результате происшествия, еще 18 обратились за материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости.

    В центре города продолжают разбирать завалы.

    28 июля в Таганроге около 4 часов дня сработала система ПВО. В Минобороны заявили об обнаружении и перехвате украинской ракеты, нацеленной на жилую инфраструктуру. По информации военных, речь идет о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте». Главное следственное управление СК РФ после взрыва ракеты возбудило уголовное дело о теракте.

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