Число пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге увеличилось до 22 человек

Число пострадавших в результате взрыва ракеты в Таганроге увеличилось до 22 человек. Об этом 30 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.
В больнице остаются девять человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести. Девять человек подали заявления на выплату пособия при утрате здоровья в результате происшествия, еще 18 обратились за материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости.
В центре города продолжают разбирать завалы.
28 июля в Таганроге около 4 часов дня сработала система ПВО. В Минобороны заявили об обнаружении и перехвате украинской ракеты, нацеленной на жилую инфраструктуру. По информации военных, речь идет о ракете комплекса