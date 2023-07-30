Рамки и там-тамы. Петербург готовится к параду ВМФ

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге утром 30 июля люди собираются у воды и неизбежных входных рамок, чтобы посмотреть на парад ВМФ, который пройдет чуть позже. Заметны люди в тельняшках и не уехавшие гости саммита «Россия-Африка».



Как рассказывает корреспондент «Фонтанки», по пешеходному Невскому люди идут в сторону набережных. Те, кто уже на месте, занимают лучшие места, в том числе – на деревьях. Не обошлось и без привычного уже во время массовых мероприятий мобильного пункта набора на военную службу по контракту, его ставят на Дворцовой площади.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»





Африканский колорит тоже никуда не делся, что объяснимо – часть делегаций закончившегося саммита «Россия – Африка» осталась, чтобы воочию увидеть парад.



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»





Между тем, часть парада пройдет в Кронштадте, там тоже своя жизнь. Гости собираются на берегу, дороги безлюдные, чистые, все украшено для праздника.



Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Некоторые смогут посмотреть на корабли с форта «Константин», там тоже уже рассаживаются.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» будет следить за парадом в онлайн-режиме на сайте и в телеграм-канале. За ним также можно наблюдать с помощью супервидовых веб-камер нашего проекта «ОтЛичный Петербург»



О том какие корабли пройдут в парадном строе – читайте здесь. О перекрытиях улиц – здесь.

