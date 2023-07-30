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    Парад ВМФ в Петербурге. Онлайн

    Рамки и там-тамы. Петербург готовится к параду ВМФ

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге утром 30 июля люди собираются у воды и неизбежных входных рамок, чтобы посмотреть на парад ВМФ, который пройдет чуть позже. Заметны люди в тельняшках и не уехавшие гости саммита «Россия-Африка».

    Как рассказывает корреспондент «Фонтанки», по пешеходному Невскому люди идут в сторону набережных. Те, кто уже на месте, занимают лучшие места, в том числе – на деревьях. Не обошлось и без привычного уже во время массовых мероприятий мобильного пункта набора на военную службу по контракту, его ставят на Дворцовой площади.

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    Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»



    Африканский колорит тоже никуда не делся, что объяснимо – часть делегаций закончившегося саммита «Россия – Африка» осталась, чтобы воочию увидеть парад.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»



    Между тем, часть парада пройдет в Кронштадте, там тоже своя жизнь. Гости собираются на берегу, дороги безлюдные, чистые, все украшено для праздника.

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    Некоторые смогут посмотреть на корабли с форта «Константин», там тоже уже рассаживаются.

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    «Фонтанка» будет следить за парадом в онлайн-режиме на сайте и в телеграм-канале. За ним также можно наблюдать с помощью супервидовых веб-камер нашего проекта «ОтЛичный Петербург»

    О том какие корабли пройдут в парадном строе – читайте здесь. О перекрытиях улиц – здесь.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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