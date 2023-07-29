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    На левой груди — всё взрывается, а на правой — Маринеско в анфас. Что за тату бьют в ВМФ

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    Фото: 47News
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    Журналисты 47news накануне Дня ВМФ изучили нательную роспись российских (некоторые успели побыть советскими) моряков. Там есть? на что посмотреть.

    Как пишет издание, творчески к татуировкам подходят, к примеру, подводники. У одного из них на спине обнаружился профиль Маринеско у перископа, окруженный реалиями морского боя. У некоторых — аквалангисты, акулы и даже Жак Ив Кусто собственной персоной.

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    Более полная галерея с пояснениями — в материале 47news. /

    Напомним, 30 июля в Петербурге пройдет парад, посвященный Дню ВМФ. Улицы перед мероприятием начнут перекрывать уже в субботу 29 июля, более подробно — здесь. О том,, почему парадный строй в этом году не удивит и откуда на него можно посмотреть — в материале «Фонтанки».

    Фото: 47News

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