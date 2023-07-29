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    Хотел отомстить. Охранник не захотел драться, но поджег бытовку с людьми в Омской области

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    Охранник стройки в Омской области поссорился с тремя людьми и захотел их проучить. Драться он не стал, потому что имел в ноге металлический штырь после перелома, но задумал поджог.

    В ночь на пятницу 48-летний охранник пытался выгнать постороннего с территории стройки, но у него не получалось, сообщает 29 июля РИА Новости. По данным регионального управления Следственного комитета, мужчина был пьян и продолжил конфликт в строительной бытовке, где находились двое рабочих и их приятель.

    По версии следствия, охранник ушел, но через некоторое время вернулся с горючей жидкостью и поджег бытовку. Те, кто находился внутри, заметили огонь и вышли из бытовки, не пострадав.

    Охранника задержали, его собираются арестовать. Ему может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы: уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двоих и более лиц общеопасным способом.

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