Свадебная акватория. На фестивале «Фонтанка SUP» снова будут чествовать молодоженов

Собрать на свадьбу не одну тысячу гостей, а затем отправиться вместе с ними в свадебное путешествие на сапах под аплодисменты многочисленных зрителей с петербургских набережных — это ли не мечта для молодоженов, грезящих о приключениях? Такая свадьба точно не забудется никогда и ни на какие другие похожа не будет. Фестиваль «Фонтанка SUP» 5 августа проведет уже вторую в своей истории сап-свадьбу. Молодоженов ожидает много сюрпризов, подарков, но главное — совершенно фантастический колорит, который будет окружать самое важное в их жизни событие.
Первую свадьбу на сапбордах фестиваль «Фонтанка SUP» чествовал в прошлом году. Было весело и необычно. Ольга и Даниил Куприяновы и по сей день с удовольствием вспоминают тот день: как они прошли сначала вместе со всеми дистанцию водного карнавала, как на финише стали участниками особой церемонии и красивой фотосессии прямо на водах канала Грибоедова. А потом был выход на фестивальную сцену, подарки от друзей и партнеров. Было много поздравлений, цветов. И вот уже один из букетов летит к зрителям, на счастье самым удачливым. Кто тогда поймал его, мы не знаем. Но верим, что на счастье.
5 августа свадебная церемония будет не менее жизнерадостной. И если звезды сойдутся так, что и у вас в эти дни случится такая радость, мы будем рады отметить ваш праздник с вами вместе.
Если вы подали заявление в ЗАГС, вступаете в брак в период с 29 июля по 5 августа 2023 года и хотите стать главными героями на незабываемой церемонии SUP-свадьбы, вам надо сделать три простых шага:
1. Зарегистрироваться на фестиваль «Фонтанка SUP»;
2. До 1 августа отправить ваше официальное приглашение из ЗАГСа и совместное фото в сообщения сообщества «Фонтанка SUP» в ВК с пометкой «SUP-свадьба»;
3. Быть готовым прийти 5 августа в свадебных нарядах* и пройти дистанцию парой вместе со всеми участниками фестиваля.
*Свадебный наряд необязательно должен быть свадебным платьем. Но ваши наряды должны соответствовать смыслу и духу церемонии.
Сделайте свою свадьбу незабываемой!
Компания «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля «ФонтанкаSUP».
Компания VICTORIA STENOVA — официальный партнер.
Холдинг SetlGroup — официальный командный партнер.
Группа «Эталон» — партнер номинации «Музыкальный сап».
Холдинг «РСТИ» — партнер номинации «Лучший костюм».
Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» — партнер номинации «Я и ценный пассажир».
Компания PROSTOR — партнер системы хранения.
«Европа Плюс» — радиопартнер.
«ВКонтакте» — информационный партнер.
Партнеры:
Эко-бренд SEPTIVIT,
Торговый дом «Перекресток»,
Страховая компания Капитал-полис.
Бренд GLADIATOR — производитель надувных SUP-досок.