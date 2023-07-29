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    Фонтанка SUP

    Свадебная акватория. На фестивале «Фонтанка SUP» снова будут чествовать молодоженов

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    Собрать на свадьбу не одну тысячу гостей, а затем отправиться вместе с ними в свадебное путешествие на сапах под аплодисменты многочисленных зрителей с петербургских набережных — это ли не мечта для молодоженов, грезящих о приключениях? Такая свадьба точно не забудется никогда и ни на какие другие похожа не будет. Фестиваль «Фонтанка SUP» 5 августа проведет уже вторую в своей истории сап-свадьбу. Молодоженов ожидает много сюрпризов, подарков, но главное — совершенно фантастический колорит, который будет окружать самое важное в их жизни событие.

    Первую свадьбу на сапбордах фестиваль «Фонтанка SUP» чествовал в прошлом году. Было весело и необычно. Ольга и Даниил Куприяновы и по сей день с удовольствием вспоминают тот день: как они прошли сначала вместе со всеми дистанцию водного карнавала, как на финише стали участниками особой церемонии и красивой фотосессии прямо на водах канала Грибоедова. А потом был выход на фестивальную сцену, подарки от друзей и партнеров. Было много поздравлений, цветов. И вот уже один из букетов летит к зрителям, на счастье самым удачливым. Кто тогда поймал его, мы не знаем. Но верим, что на счастье.

    5 августа свадебная церемония будет не менее жизнерадостной. И если звезды сойдутся так, что и у вас в эти дни случится такая радость, мы будем рады отметить ваш праздник с вами вместе.

    Если вы подали заявление в ЗАГС, вступаете в брак в период с 29 июля по 5 августа 2023 года и хотите стать главными героями на незабываемой церемонии SUP-свадьбы, вам надо сделать три простых шага:

    1. Зарегистрироваться на фестиваль «Фонтанка SUP»;

    2. До 1 августа отправить ваше официальное приглашение из ЗАГСа и совместное фото в сообщения сообщества «Фонтанка SUP» в ВК с пометкой «SUP-свадьба»;

    3. Быть готовым прийти 5 августа в свадебных нарядах* и пройти дистанцию парой вместе со всеми участниками фестиваля.

    *Свадебный наряд необязательно должен быть свадебным платьем. Но ваши наряды должны соответствовать смыслу и духу церемонии.

    Сделайте свою свадьбу незабываемой!

    Компания «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля «ФонтанкаSUP».

    Компания VICTORIA STENOVA — официальный партнер.

    Холдинг SetlGroup — официальный командный партнер.

    Группа «Эталон» — партнер номинации «Музыкальный сап».

    Холдинг «РСТИ» — партнер номинации «Лучший костюм».

    Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» — партнер номинации «Я и ценный пассажир».

    Компания PROSTOR — партнер системы хранения.

    «Европа Плюс» — радиопартнер.

    «ВКонтакте» — информационный партнер.

    Партнеры:

    Эко-бренд SEPTIVIT,

    Торговый дом «Перекресток»,

    Страховая компания Капитал-полис.

    Бренд GLADIATOR — производитель надувных SUP-досок.

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    Комментарии 1

    Гость29 Июл 2023 в 12:44
    Очень хочу женится
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