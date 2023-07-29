Свадебная акватория. На фестивале «Фонтанка SUP» снова будут чествовать молодоженов

Собрать на свадьбу не одну тысячу гостей, а затем отправиться вместе с ними в свадебное путешествие на сапах под аплодисменты многочисленных зрителей с петербургских набережных — это ли не мечта для молодоженов, грезящих о приключениях? Такая свадьба точно не забудется никогда и ни на какие другие похожа не будет. Фестиваль «Фонтанка SUP» 5 августа проведет уже вторую в своей истории сап-свадьбу. Молодоженов ожидает много сюрпризов, подарков, но главное — совершенно фантастический колорит, который будет окружать самое важное в их жизни событие.

Первую свадьбу на сапбордах фестиваль «Фонтанка SUP» чествовал в прошлом году. Было весело и необычно. Ольга и Даниил Куприяновы и по сей день с удовольствием вспоминают тот день: как они прошли сначала вместе со всеми дистанцию водного карнавала, как на финише стали участниками особой церемонии и красивой фотосессии прямо на водах канала Грибоедова. А потом был выход на фестивальную сцену, подарки от друзей и партнеров. Было много поздравлений, цветов. И вот уже один из букетов летит к зрителям, на счастье самым удачливым. Кто тогда поймал его, мы не знаем. Но верим, что на счастье.

5 августа свадебная церемония будет не менее жизнерадостной. И если звезды сойдутся так, что и у вас в эти дни случится такая радость, мы будем рады отметить ваш праздник с вами вместе.

Если вы подали заявление в ЗАГС, вступаете в брак в период с 29 июля по 5 августа 2023 года и хотите стать главными героями на незабываемой церемонии SUP-свадьбы, вам надо сделать три простых шага:

1. Зарегистрироваться на фестиваль «Фонтанка SUP»;

2. До 1 августа отправить ваше официальное приглашение из ЗАГСа и совместное фото в сообщения сообщества «Фонтанка SUP» в ВК с пометкой «SUP-свадьба»;