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    Фонтанка SUP

    В Петербурге на фестивале «Фонтанка SUP» прошла первая свадьба

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    На седьмом фестивале «Фонтанка SUP» официально состоялась первая свадьба. После того как Ольга и Даниил Куприяновы 6 августа прошли всю дистанцию водного карнавала, а это почти 9 км, они стали участниками особой церемонии и фотосессии прямо в акватории канала Грибоедова.

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    «До свадьбы мы встречались 7,5 года, а знакомы были 10 лет, с 9-го класса. 3 августа у нас состоялась официальная свадьба. Все прошло довольно камерно — только самые близкие родственники. Идею отпраздновать дополнительно на сапах подсказала наш фотограф. Потом я увидела информацию про то, что это можно сделать во время фестиваля «Фонтанка SUP». Ну и так закрутилось. До этого мы никогда не плавали на сапах. Это был совершенно новый для нас опыт», — рассказала Ольга.

    Партнер SUP-феста компания FLOWWOW особым образом украсила свадебный сап. Она также подарила чудесный букет невесты, который по свадебной традиции был потом пойман одной из участниц фестиваля.

    Помимо этого молодожены получили подарки от сети «585 ЗОЛОТОЙ» и компании «Леврана».

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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