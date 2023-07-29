Стоит начать с коллагена. Врачи назвали специю, которая замедляет старение

За молодость дамы борются до последнего Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU Поделиться Поделиться





С возрастом кожа становится сухой, появляются морщины и пигментные пятна. Как рассказал «Доктору Питеру» эндокринолог Илья Магери, вы в силах замедлить этот процесс. Для этого нужно скорректировать рацион.



Чем старше мы становимся, тем сложнее поддерживать кожу в тонусе. Она становится суше, появляются первые морщинки, лицо уже не выглядит таким свежим и гладким. Безусловно, любые возрастные изменения — это нормально, их никому не удастся избежать. Но вы в силах сделать так, чтобы они замедлились.



Илья Магеря — эндокринолог, руководитель клиники гормонального здоровья

ООО МЦ «Телемедицина». Личный сайт. — Большинство неприятных изменений на коже появляются из-за процесса гликации, он как раз и виноват в ускоренном старении. Гликация возникает при нарушении питания и особенно усиливается после 35 лет, — говорит эксперт.



Как это происходит Здесь стоит начать с коллагена — белка, который по своей структуре похож на спираль. Такая форма позволяет ему растягиваться, придавая коже упругость, наполненность и красоту.

Избыток сахара в крови делает ее похожей на сахарный сироп. Белковые структуры, например гемоглобин, засахариваются и слипаются, их работа нарушается. Коллаген при соединении с сахаром меняет свою структуру, и некогда подвижная пружина превращается в негнущуюся палку, снижая упругость кожи.

Помимо гемоглобина, в крови есть транспортные белки, они переносят питательные вещества, в которых нуждается каждая клетка тела, в том числе и клетки кожи. Сахар воздействует и на стенки сосудов, делая их хрупкими, они трескаются, и доносить пищу клеткам кожи становится всё труднее.



Без должного питания кожи процессы восстановления замедляются, а ее старение ускоряется.

Молодильная специя

Не проходите мимо специй Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





Помочь остановить эти неприятные процессы может розмарин.



—Дело в том, что розмарин — это дегликант. Поэтому добавляйте эту специю в блюда, например при запекании мяса или рыбы. Также можно пить чай с розмарином, — говорит Илья Магеря.



Роль дегликанта выполняет розмариновая кислота. Ее биологическая активность проявляется в противовирусном, антибактериальном, противовоспалительном и антиоксидантном свойствах.

Кстати, розмариновая кислота в заметных количествах содержится не только в розмарине, но и в других известных травах: шалфее, перечной мяте, душице (орегано, майоран) и тимьяне.

Кроме того, розмарин еще оказывает и благоприятное воздействие на печень. Он богат полезными полифенолами, благодаря которым печень лучше работает и быстрее восстанавливается.



Лайфхак от врача Екатерина Корсева — терапевт СМ-Клиники, нефролог, кандидат медицинских наук, Личный сайт. Если вы хотите включить розмарин или другие специи в свой рацион, то можно не только добавлять их в еду, но и в воду для питья. Смешать их можно с яблоками, чтобы получить не только полезный, но и вкусный напиток.

— Стоит выбирать небольшие кислые яблоки. Их предварительно очищают, добавляют к ним половину чайной ложки натертого имбирного корня, молотой корицы и тщательно перемешивают. Смесь заливают литром воды 90 °C, настаивая как чай, — рассказывала эксперт.



Для усиления аромата можно добавить свежие листики базилика или розмарина. Затем воду нужно остудить, убрать в холодильник и дать настояться примерно 3 часа. Перед тем как пить, воду нужно процедить и добавить в нее несколько долек свежего яблока. Полезно пить такой настой натощак.



Что еще помогает дольше сохранять молодость, так это здоровье и стройная фигура. Вот что рассказывает доктор медицинских наук, врач-терапевт Ольга Теплякова:

— Каждому из нас минимум раз в год нужно оценивать индекс массы тела, это человек может сделать сам. Разделите массу тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат (ИМТ = вес / рост2).

Всемирная организация здравоохранения выделила норму для взрослых — 18,5–24,9 кг/м². Если вы получили результат в этих пределах, всё в порядке. Если выше, это может говорить об избыточной массе тела или одной из трех степеней ожирения.



Также нужно измерить окружность талии, норма у женщин и мужчин различается. У мужчин — до 94 см, у женщин — меньше 80 см. Превышенные показатели свидетельствуют о висцеральном ожирении — отложениях жира вокруг внутренних органов.

Из-за лишнего веса могут развиться серьезные болезни. Главная угроза ожирения — метаболический синдром. Он включает повышение уровня глюкозы крови (вплоть до развития диабета 2-го типа), артериального давления, снижение уровня «хорошего» и повышение уровня «плохого» холестерина.



Также у таких людей часто возникают проблемы с суставами — у четверти из них в течение жизни развивается остеоартрит, чаще появляются онкологические заболевания. У мужчин снижается уровень тестостерона, а у женщин с ожирением могут возникнуть гинекологические проблемы и снизиться способность к зачатию, а также повышаются риски осложнений во время беременности.

