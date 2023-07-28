На всей территории Украины объявлена воздушная тревога в пятницу вечером, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения населения страны 28 июля.

В 20:32 по московскому времени сирены прозвучали в Полтавской области, а уже примерно через 20 минут воздушная тревога была объявлена на территории всей страны.



Также депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в Днепре. Отметим, что сирена воздушной тревоги регулярно звучит на Украине с начала СВО.



Напомним, следком возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки на Таганрог, в результате которой пострадали более 10 человек.

