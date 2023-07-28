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    161.RU: из-за взрыва в Таганроге в Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога»

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    В Ростове-на-Дону введен план «Воздушная тревога» после взрыва в Таганроге, передает 28 июля портал 161.RU. Издание ссылается на собственные источники. От Таганрога до Ростова-на-Дону около 70 км.

    Напомним, система ПВО сработала в Таганроге около 16 часов. Информацию подтвердило Минобороны РФ. Заявлено, что была сбита украинская ракета комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте». Ранены 15 человек, 9 из них в больницах.

    Падение обломков ракеты в Таганроге пришлось на территорию местного художественного музея, а именно его филиала, отданного под показ искусства XX века и современных авторов. У этого музея с Петербургом — крепкая историческая связь.

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