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    Песков: Владимиру Путину пока не докладывали о взрыве в Таганроге

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    Президенту России Владимиру Путину, который сейчас находится в Петербурге, пока не докладывали о взрыве в Таганроге. Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, пока информацию не передавали, поскольку идет саммит Россия — Африка, пишет РИА Новости.

    Днем в центре Таганрога прогремел взрыв у кафе «Чехов Сад». Пострадал городской художественный музей, а также трехэтажный жилой дом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной предположительно была ракета. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

    Официально власти заявили о том, что ранения различной степени тяжести получили 15 человек. В основном травмы легкие. В Минздраве РФ заявили о 14 пострадавших, из которых в больницы доставили 7 человек.

    В центре города ввели режим чрезвычайной ситуации.

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