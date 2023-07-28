Песков: Владимиру Путину пока не докладывали о взрыве в Таганроге

Президенту России Владимиру Путину, который сейчас находится в Петербурге, пока не докладывали о взрыве в Таганроге. Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По его словам, пока информацию не передавали, поскольку идет саммит Россия — Африка, пишет РИА Новости.



Днем в центре Таганрога прогремел взрыв у кафе «Чехов Сад». Пострадал городской художественный музей, а также трехэтажный жилой дом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной предположительно была ракета. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.