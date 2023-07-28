Совфед утвердил новое название для предмета ОБЖ и общественно-полезный труд для школьников

Закон об общественно-полезном труде для учащихся школ одобрил Совет Федерации на заседании 28 июля. Из закона об образовании исключается норма привлекать подростков к труду без согласия родителей.



Внесенные новшества предполагают обязательное участие учеников в различных видах полезной трудовой деятельности. Например, в высадке деревьев и цветов, уборке школьной территории, оформлении класса, помощи в библиотеке или музее.



Также школьный предмет ОБЖ теперь будет называться «Основа безопасности и защита Родины». Его планируют ввести в школах уже с 1 сентября 2024 года.

