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    Совфед утвердил новое название для предмета ОБЖ и общественно-полезный труд для школьников

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    Закон об общественно-полезном труде для учащихся школ одобрил Совет Федерации на заседании 28 июля. Из закона об образовании исключается норма привлекать подростков к труду без согласия родителей.

    Внесенные новшества предполагают обязательное участие учеников в различных видах полезной трудовой деятельности. Например, в высадке деревьев и цветов, уборке школьной территории, оформлении класса, помощи в библиотеке или музее.

    Также школьный предмет ОБЖ теперь будет называться «Основа безопасности и защита Родины». Его планируют ввести в школах уже с 1 сентября 2024 года.

    Вновь возвращаются и серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени, которые будут вручать выпускникам, у которых итоговые оценки по предметам «отлично» и не более двух оценок «хорошо».

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    ОБЖОсновы безопасности и защиты РодиныСеребряная медаль
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