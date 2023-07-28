Всё из-за наркотиков. Власти Сингапура впервые почти за 20 лет казнили женщину

В Сингапуре в пятницу, 28 июля, впервые почти за 20 лет казнили женщину. Она была осуждена за распространение наркотиков. Об этом сообщает Центральное бюро по борьбе с наркотиками.

45-летнюю сингапурку Саридеви Бинте Джамани приговорили к смертной казни еще в 2018 году за продажу около 30 граммов наркотика. Она обжаловала свой приговор, но суд в октябре 2022 года отклонил ее апелляцию. Также женщина просила президента о помиловании — безуспешно. Женщину казнили 28 июля 2023 года.

«Смертная казнь применяется только за самые тяжкие преступления, такие как торговля наркотиками в значительных количествах, причиняющая очень серьезный вред не только отдельным наркоманам, но и их семьям и обществу в целом», — говорится в сообщении сингапурского ведомства.