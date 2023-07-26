«Не чиркайте спичкой». Очевидцы показывают последствия утечки пропана на Народного Ополчения

Пожарно-спасательные подразделения устраняли последствия неосторожного демонтажа газовой автозаправки в Красносельском районе Петербурга 26 июля.
Кинематографичные кадры вечером в среду опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», сообщив о лопнувшем баллоне. Дорогу у пересечения проспекта Народного Ополчения и улицы Лётчика Пилютова заволокло дымкой, в комментариях предупреждают: «Не чиркайте спичкой».
По информации «Фонтанки», место уже обработано, территория укрыта пеной. Утечка пропана случилась из цистерны на шесть кубометров при демонтаже. Она была неполная, внутри в основном оказался жидкий конденсат.