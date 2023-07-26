Аршавин: без иностранцев «Зенит» не выиграет чемпионат России

Бразильские легионеры «Зенита» очень важны для завоевания чемпионства, заявил заместитель генерального директора сине-бело-голубых по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ».



«Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами», — подчеркнул Аршавин.



Напомним, что «Зенит» ранее договорился с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» о продаже форварда Малкома за рекордные для российского чемпионата 60 млн евро. Кроме того, возможна продажа Вендела и Клаудиньо. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

