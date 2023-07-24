В состав правления ФК «Зенит» вошел Андрей Аршавин

В ФК «Зенит» утвержден состав правления клуба. Об этом вечером 24 июля сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Новый коллегиальный исполнительный орган создан решением совета директоров. В правление вошли 9 человек:
— председатель правления Александр Медведев
— главный тренер Сергей Семак
— заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов
— директор юридического департамента Олег Задубровский
— заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев
— заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов
— директор по коммуникациям Жанна Дембо
— директор коммерческого департамента Алексей Пак
— заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.
Как отмечается в сообщении ФК «Зенит», новая структура должна «обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба».