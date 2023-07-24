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    В состав правления ФК «Зенит» вошел Андрей Аршавин

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    В ФК «Зенит» утвержден состав правления клуба. Об этом вечером 24 июля сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

    Новый коллегиальный исполнительный орган создан решением совета директоров. В правление вошли 9 человек:

    — председатель правления Александр Медведев

    — главный тренер Сергей Семак

    — заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов

    — директор юридического департамента Олег Задубровский

    — заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев

    — заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов

    — директор по коммуникациям Жанна Дембо

    — директор коммерческого департамента Алексей Пак

    — заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

    Как отмечается в сообщении ФК «Зенит», новая структура должна «обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба».

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    ЗенитАндрей Аршавин
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