Легковую машину с детьми разорвало на части в лобовом ДТП с фурой под Омском

Жуткое ДТП с большегрузом произошло днем 26 июля в Омской области. Куски легкового автомобиля разметало по кювету. Погибли четверо, в том числе двое детей.
Около часа дня по местному времени (около 10 утра мск) на 834-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск 39-летний водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 50-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области. На кадрах с места аварии видно, что «Рено» буквально разворотило и выкинуло в кювет.
В результате водитель легковой и трое его пассажиров — 43-летняя женщина, мальчик 14 лет и 11-летняя девочка — скончались на месте до прибытия медиков. Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.