    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    748мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.09eur99.69

    Легковую машину с детьми разорвало на части в лобовом ДТП с фурой под Омском

    2196
    12 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Омской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Жуткое ДТП с большегрузом произошло днем 26 июля в Омской области. Куски легкового автомобиля разметало по кювету. Погибли четверо, в том числе двое детей.

    Около часа дня по местному времени (около 10 утра мск) на 834-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск 39-летний водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 50-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области. На кадрах с места аварии видно, что «Рено» буквально разворотило и выкинуло в кювет.

    Фото: ГУ МВД по Омской области
    Фото: ГУ МВД по Омской области
    Фото: ГУ МВД по Омской области
    Фото: ГУ МВД по Омской области
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате водитель легковой и трое его пассажиров — 43-летняя женщина, мальчик 14 лет и 11-летняя девочка — скончались на месте до прибытия медиков. Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

    Фото: ГУ МВД по Омской области

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Омская областьДТПДТП с грузовикомДТП на встречкеДТП с детьми
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ17

    Комментарии 12

    Гость26 Июл 2023 в 14:57
    Обгон засчитан.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close