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    Клаудиньо: готов играть за «Фламенго», но не буду добиваться ухода из «Зенита» любой ценой

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    3 комментария

    Нападающий футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо готов перейти в бразильский «Фламенго». Об этом он заявил на YouTube-канале журналиста Вене Касагранде.

    При этом, отметил форвард, «к решению должны прийти оба клуба», добиваться ухода из «Зенита» любой ценой он не собирается, потому что уважает петербургскую команду. «Если стороны придут к соглашению, хорошо. Так я продолжаю выполнять условия своего контракта», — заверил Клаудиньо.

    Ранее сообщалось, что «Фламенго» вел переговоры с «Зенитом» о покупке игрока, но на сегодняшний день бразильский клуб отказался от его подписания. «Зенит» просил за него 25 млн евро, «Фламенго» готов был заплатить не больше 15 млн.

    Напомним, Клаудиньо имеет и российское гражданство. Вчера бразилец забил гол в матче с «Ахматом» (2:0) в Кубке России. Подробнее об игре, на которую впервые за долгое время пришли фанаты, читайте здесь.

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    Комментарии 3

    Гость26 Июл 2023 в 12:58
    Хорошо вчера забил.
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