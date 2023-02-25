«Хорошо для меня и для клуба». Клаудиньо — о российском паспорте

Игрок «Зенита» Клаудиньо, который накануне указом президента Владимира Путина стал гражданином России, назвал получение паспорта РФ большой честью.



«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства! Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив», — сказал футболист 25 февраля «Матч ТВ».



24 февраля вышел указ Владимира Путина о приеме в гражданство России. Паспорта получили свыше 30 человек, в числе которых зенитовские бразильцы Малком и Клаудиньо.

