    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    747мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    «Хорошо для меня и для клуба». Клаудиньо — о российском паспорте

    566
    2 комментария

    Игрок «Зенита» Клаудиньо, который накануне указом президента Владимира Путина стал гражданином России, назвал получение паспорта РФ большой честью.

    «Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства! Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив», — сказал футболист 25 февраля «Матч ТВ».

    24 февраля вышел указ Владимира Путина о приеме в гражданство России. Паспорта получили свыше 30 человек, в числе которых зенитовские бразильцы Малком и Клаудиньо.

    Сегодня петербуржцы сыграют гостевой матч с ульяновской «Волгой» в 1-м раунде Кубка России в Пути регионов. Судя по составу, на родину Владимира Ленина Малком и Клаудиньо не приехали. Встреча пройдет на стадионе «Труд» и начнется в 14:30 по петербургскому времени.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close