«Хорошо для меня и для клуба». Клаудиньо — о российском паспорте

Игрок «Зенита» Клаудиньо, который накануне указом президента Владимира Путина стал гражданином России, назвал получение паспорта РФ большой честью.
«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства! Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив», — сказал футболист 25 февраля «Матч ТВ».
24 февраля вышел указ Владимира Путина о приеме в гражданство России. Паспорта получили свыше 30 человек, в числе которых зенитовские бразильцы Малком и Клаудиньо.
Сегодня петербуржцы сыграют гостевой матч с ульяновской «Волгой» в 1-м раунде Кубка России в Пути регионов. Судя по составу, на родину Владимира Ленина Малком и Клаудиньо не приехали. Встреча пройдет на стадионе «Труд» и начнется в 14:30 по петербургскому времени.