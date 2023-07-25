Фанаты на трибунах и Клаудиньо-волшебник. Как «Зенит» обыграл «Ахмат» в первом домашнем матче сезона

Фото: Валентина Певцова / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Первый домашний матч сезона «Зенита» пришелся на Кубок России, что довольно непривычно. Обычно команды РПЛ начинали свой путь в этом турнире осенью. И даже в прошлом году, когда Кубок стали проводить по новому формату, элитные команды стартовали в конце августа. Сейчас им пришлось вступать в борьбу на месяц раньше.



Да, спорный формат, который вызвал так много вопросов в прошлом сезоне, решили сохранить. Как и тогда, Кубок России на старте делится на Путь регионов (плей-офф с 1/256 финала) и Путь РПЛ (четыре группы по четыре команды). Победители путей встретятся в Суперфинале. Но главным плюсом Кубка России по-прежнему остается отсутствие Fan ID . Впрочем, на месте фанатской трибуны опять была сцена, а сами фанаты находились на противоположной части стадиона, откуда время от времени скандировали кричалки против паспорта болельщика.



В одну группу с «Зенитом» жребий помимо «Ахмата» определил «Балтику» и «Крылья Советов». Петербургский клуб стартовал в сезоне с победы в Суперкубке над ЦСКА и в РПЛ над « Пари НН », но оба матча были выездными. Теперь ждал домашний — против клуба из Чечни.

Что касается «Ахмата», то петербуржцам всегда было непросто играть против него. В том числе в прошлом году грозненцы стали первыми в сезоне, кому удалось обыграть «Зенит». По окончании сезона руководство «Ахмата» продлило контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Однако первый тур РПЛ у него не заладился: «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» 1:2.



На игру с «Ахматом» Сергей Семак выставил Александра Васютина, Вячеслава Караваева, Дмитрия Чистякова, Нуралы Алипа, Данилу Кругового, Ду Кейроса, Александра Ерохина (капитан), Густаво Мантуана, Клаудиньо, Андрея Мостового и Ивана Сергеева.

Один новичок, Марио Фернандес, числился в запасе, а другой, Страхинья Эракович, вообще пока остался вне заявки. На трибуне заметили и Вендела, который упорно не хотел возвращаться, но утром 25-го все-таки прилетел в Петербург.

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» начался неспешно. Заявку на звание лучшего игрока матча оформил Клаудиньо, красиво сыграв в паре моментов: изящно отдал пяткой пас и прокинул мяч между ног соперника.



Первый опасный момент произошел на 26 минуте . Мантуан мастерски ушел от Бериши, ворвался в штрафную и прострелил в центр на Клаудиньо. Бразилец пробил, мяч срикошетил от кого-то из защитников «Ахмата», что застало вратаря грозненцев Гиорги Шелию врасплох. Мяч в итоге прокатился рядом со штангой.



Следом произошел еще один голевой момент у ворот «Ахмата». Вновь Мантуан прорвался по правому флангу, навесил на дальнюю штангу на Чистякова. Тот пробил головой в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. Кому-то из работников стадиона показалось, что гол все-таки состоялся, и за воротами зажглась пиротехника.



В итоге именно Мантуану удалось открыть счет. Атаку начал Сергеев. Иван сбросил мяч на фланг, Клаудиньо прострелил на Мостового, который прокатил в штрафную назад на бразильца, а тот пропустил мяч подоспевшему Сергееву. Иван технично протолкнул мяч вперед, где Мантуан принял и с разворота пробил точно в сетку.

Под конец первого тайма Круговому до крови разбили нос, но рефери Сергей Цыганок из Владивостока не заметил нарушения.

Вторую половину матча активнее начали футболисты «Ахмата». Грозненцы провели ряд неплохих атак, одна из которых на 54 минуте завершилась ударом: Ильин пробил вторым темпом чуть выше перекладины.



На 59-й минуте Ду Кейрос получил желтую карточку за срыв быстрой атаки соперника. Ерохин показал, что до этого нарушение было на Клаудиньо, но арбитр не обратил на это внимания.



На 63-й минуте за «Зенит» дебютировал Марио Фернандес, выйдя на замену вместо Ду Кейроса. В защите команда перестроилась на игру в три центральных защитника, а бывший армеец сразу же поучаствовал в нескольких атаках.

Еще один момент на счету «Ахмата» завершился ударом в створ. Марат Быстров после подачи с угла поля нанес неплохой удар слета. Вратарь «Зенита» Васютин справился и отбил мяч.



Но в итоге «Зенит» сумел удвоить преимущество и снять вопросы о победителе матча. На 80-й минуте Кассьерра выполнил великолепную проникающую передачу на ход Клаудиньо, и тот аккуратно протолкнул мяч мимо Шелии в ворота. Набегающий Мостовой мог придать дополнительное ускорение мячу, но благородно не стал отнимать гол у партнера. Итог 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка, который зафиксировал победный счет, футболисты «Зенита» сделали еще один красивый жест: как в старые добрые времена они подошли к трибуне с активными фанатами, поблагодарив их за поддержку.



Впереди у команды выезд в Ростов-на-Дону, где 29 июля они сыграют в рамках второго тура РПЛ.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

