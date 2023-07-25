Инженер московского ТЦ, где погибли люди, избежал изолятора. Его отправили к брату

Следствие не добилось заключения под стражу главного инженера компании, обслуживающей ТЦ «Времена года» в Москве, где после прорыва трубы с горячей водой погибли люди.
Как сообщает столичная прокуратура 25 июля, Пресненский райсуд отправил
Ему вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (третья часть
«В суде мужчина пояснил, что не согласен с предъявленным обвинением», — добавили в прокуратуре.
Боткин заявил, что был в Чувашии, когда в минувшую субботу в ТЦ «Времена года» хлынул кипяток. Сразу после ЧП он начал координировать работу по устранению разлива, а после приезда в Москву сам пришел к следователю.
официальный канал прокуратуры города Москвы
Защита утверждает, что теплосистему торгового центра регулярно проверяли и, согласно последним выводам, она пригодна к эксплуатации до 2027 года. Как полагают адвокаты, инженер оказался крайним из-за резонанса, другие версии не проверены.
Следователь настаивал, что Боткина нужно отправить в следственный изолятор. Это обосновывалось в том числе тем, что по делу установлены еще не все подозреваемые.
Трубу горячего водоснабжения в ТЦ на Кутузовском проспекте прорвало на цокольном и подвальных этажах 22 июля. Погибли четверо сотрудников торгового центра, десять человек госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Еще одно дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (