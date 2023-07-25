Инженер московского ТЦ, где погибли люди, избежал изолятора. Его отправили к брату

Следствие не добилось заключения под стражу главного инженера компании, обслуживающей ТЦ «Времена года» в Москве, где после прорыва трубы с горячей водой погибли люди.



Как сообщает столичная прокуратура 25 июля, Пресненский райсуд отправил 39-летнего фигуранта под домашний арест. Ближайшие два месяца Евгений Боткин должен находиться в квартире брата в Подмосковье, уточняет РИА Новости.

Ему вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (третья часть статьи 217 УК ).

«В суде мужчина пояснил, что не согласен с предъявленным обвинением», — добавили в прокуратуре.