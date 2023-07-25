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    Инженер московского ТЦ, где погибли люди, избежал изолятора. Его отправили к брату

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    Следствие не добилось заключения под стражу главного инженера компании, обслуживающей ТЦ «Времена года» в Москве, где после прорыва трубы с горячей водой погибли люди.

    Как сообщает столичная прокуратура 25 июля, Пресненский райсуд отправил 39-летнего фигуранта под домашний арест. Ближайшие два месяца Евгений Боткин должен находиться в квартире брата в Подмосковье, уточняет РИА Новости.

    Ему вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (третья часть статьи 217 УК).

    «В суде мужчина пояснил, что не согласен с предъявленным обвинением», — добавили в прокуратуре.

    Боткин заявил, что был в Чувашии, когда в минувшую субботу в ТЦ «Времена года» хлынул кипяток. Сразу после ЧП он начал координировать работу по устранению разлива, а после приезда в Москву сам пришел к следователю.

    официальный канал прокуратуры города Москвы

    Защита утверждает, что теплосистему торгового центра регулярно проверяли и, согласно последним выводам, она пригодна к эксплуатации до 2027 года. Как полагают адвокаты, инженер оказался крайним из-за резонанса, другие версии не проверены.

    Следователь настаивал, что Боткина нужно отправить в следственный изолятор. Это обосновывалось в том числе тем, что по делу установлены еще не все подозреваемые.

    Трубу горячего водоснабжения в ТЦ на Кутузовском проспекте прорвало на цокольном и подвальных этажах 22 июля. Погибли четверо сотрудников торгового центра, десять человек госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Еще одно дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК).

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