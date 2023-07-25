Инженер московского ТЦ не признал вину в гибели людей в кипятке. Его защита подбрасывает новые версии

Следствие настаивает на аресте главного инженера по делу о гибели людей в московском ТЦ «Времена года» при прорыве трубы с горячей водой. Защита просит отпустить его под залог и предлагает искать ответственных в другой компании.



Вопрос о мере пресечения для Евгения Боткина 25 июля решается в Пресненском районном суде столицы. Инженеру предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Вину он не признаёт.