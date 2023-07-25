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    Инженер московского ТЦ не признал вину в гибели людей в кипятке. Его защита подбрасывает новые версии

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    Следствие настаивает на аресте главного инженера по делу о гибели людей в московском ТЦ «Времена года» при прорыве трубы с горячей водой. Защита просит отпустить его под залог и предлагает искать ответственных в другой компании.

    Вопрос о мере пресечения для Евгения Боткина 25 июля решается в Пресненском районном суде столицы. Инженеру предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

    Вину он не признаёт.

    «Что произошло — из трубы вылетела заглушка. Это могло произойти в силу ряда причин: несанкционированное механическое воздействие, теракт и так далее, неправильная эксплуатация — могли стукнуть по трубе или положить на нее что-то тяжелое. По нашему мнению, наиболее вероятная причина аварии — действия МОЭК — организации, которая подает горячую воду», — цитирует его адвоката РИА Новости.

    Защита просит отпустить его под домашний арест или залог. 10 миллионов рублей готов внести руководитель организации, обслуживающей ТЦ, в которой работает Боткин, сообщает ТАСС.

    Следователь настаивает, что оставлять обвиняемому свободу нецелесообразно: на данный момент установлены ещё не все подозреваемые.

    Кипяток хлынул в торговом центре «Времена года» 22 июля. Погибли четверо сотрудников ТЦ, десять человек с ожогами попали в стационары. Через два дня после ЧП в Следственном комитете сообщили о задержании главного инженера компании, отвечающей за безопасность.

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