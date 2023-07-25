Суд изолировал от пассажиров водителя такси, в драке с которым погиб петербуржец

Об аресте 23-летнего гражданина Узбекистана сообщает прокуратура Ленобласти 25 июля. Суд определил его в следственный изолятор на два месяца.

Всеволожский городской суд Ленобласти заключил под стражу водителя такси, которому вменяют гибель отказавшегося от поездки пассажира в Мурино.

Согласно материалам дела, иностранец сидел за рулём такси, которое воскресным вечером приехало по заказу 42-летнего жителя Петербурга на Воронцовский бульвар в Мурино. Собиравшийся уезжать в город клиент был нетрезв, практически сразу поругался с водителем и вышел из автомобиля, отказавшись от поездки.

Их перепалка продолжилась на улице. По версии следствия, первым ударил петербуржец. После ответного удара он упал и больше не встал.



Водителю вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Его задержали по горячим следам.

