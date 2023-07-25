    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    748мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.09eur99.69

    Суд изолировал от пассажиров водителя такси, в драке с которым погиб петербуржец

    557
    12 комментариев

    Всеволожский городской суд Ленобласти заключил под стражу водителя такси, которому вменяют гибель отказавшегося от поездки пассажира в Мурино.

    Об аресте 23-летнего гражданина Узбекистана сообщает прокуратура Ленобласти 25 июля. Суд определил его в следственный изолятор на два месяца.

    Прокуратура Ленинградской области

    Согласно материалам дела, иностранец сидел за рулём такси, которое воскресным вечером приехало по заказу 42-летнего жителя Петербурга на Воронцовский бульвар в Мурино. Собиравшийся уезжать в город клиент был нетрезв, практически сразу поругался с водителем и вышел из автомобиля, отказавшись от поездки.

    Их перепалка продолжилась на улице. По версии следствия, первым ударил петербуржец. После ответного удара он упал и больше не встал.

    Водителю вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Его задержали по горячим следам.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Таксист убил пасажира
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    Гость25 Июл 2023 в 21:05
    Это пока лишь цветочки.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close