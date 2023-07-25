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    Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста

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    Сроки восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря 2023 года. Распоряжение правительства России 25 июля опубликовано на официальном портале правовой информации.

    Единственным исполнителем работ по восстановлению моста в октябре 2022 года был назначен «Нижнеангарсктрансстрой», который вправе привлекать подрядчиков, но при условии, что 50% работ выполнит самостоятельно.

    Напомним, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

    А в октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, ехавший из Краснодарского края. В результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Три человека погибли, тела мужчины и женщины уже достали из-под воды. Движение по мосту было полностью восстановлено только в конце декабря.

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    Комментарии 12

    Гость25 Июл 2023 в 18:13
    Бон вояж!
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