Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста

Сроки восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря 2023 года. Распоряжение правительства России 25 июля опубликовано на официальном портале правовой информации.



Единственным исполнителем работ по восстановлению моста в октябре 2022 года был назначен «Нижнеангарсктрансстрой», который вправе привлекать подрядчиков, но при условии, что 50% работ выполнит самостоятельно.



Напомним, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

