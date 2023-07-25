Селфи с носорогом. Сколько стоит отпуск в Африке

Занзибар. Фото: скриншот youtube.com / relaxingnaturemusic4k Поделиться Поделиться





На фоне разворота России к Африке 47news посмотрел на местные курорты. Цены вполне приемлемые, природа и океан шикарны. Главное, не стремиться стать чьим-то обедом.

На саммите Россия — Африка 27 июля ждут делегации 50 стран , а 47news изучил турпредложения экзотического континента. Мы выбирали страны, где россиянам не нужна виза, а цены на путевки сопоставимы с Турцией и другими мировыми курортами. Рассчитываем отдых на неделю — все-таки полноценные 14 дней вылетят соотечественникам в копеечку.



Самыми доступными оказались Сейшельские острова — островное государство на архипелаге в Индийском океане чуть восточнее Африки. Туроператоры предлагают улететь туда на неделю за 250 тысяч рублей на двоих. В стоимость включены перелет, питание и проживание. Большая часть гостиниц — на первой линии, в десятках метров от воды. На пляжах можно встретить летучих лисиц, огромных черепах или наблюдать за стаей дельфинов. Рекомендуют местные курорты любителям тихого отдыха на природе. Если повезет с погодой, океан встретит штилем. Некоторым туристам не хватает инфраструктуры. Говорят, на местных пляжах нет туалетов и душевых.

Сейшельские острова Фото: скриншот youtube.com / DroneSnap Поделиться Поделиться





Любителям позагорать прямая дорога на берега острова Занзибар. Открытые в разгар пандемии курорты продолжают манить туристов из России. Перелет из Петербурга с багажом и ручной кладью в самом начале августа обойдется за неделю в трехзвездочном отеле от 270 тысяч . Завтраки не включены, а полноценный обед — пара тысяч рублей. В заведениях для местных цены в десятки раз ниже. Путеводители рекомендуют запастить кешем — карты принимают разве что в аэропорту для оплаты визового сбора. Впрочем, эти мелочи из головы вытесняют местные виды. Гостиницы расположены в 20, максимум в 700 метрах от пляжей. А там — белоснежный песок и волны самого теплого в мире океана.





— С погодой там все хорошо, +29. Сейчас пошли дожди, но они не такие сильные, как в России. Еще началась миграция животных, это хорошо для сафари. Но если настроены на пляжный отдых, это беспокоить не должно, — рассказал 47news знакомый турагент.

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Если хочется совсем экзотики, то вам в Намибию. Рекомендуют начать знакомство с Африкой именно с этой страны на западном побережье. Полет в столицу Виндхук обойдется туристу в 143 тысячи рублей и три пересадки. За полторы недели в недорогом, но симпатичном трехзвездочном отеле — ещё 60 тысяч . Намибия ждет активных — побережье не усеяно курортами, а гиды предлагают пакетные туры. Самый доступный — 9-дневный, от бескрайних саванн до самых высоких в мире песчаных дюн. В пути — питомник для крупных диких кошек, сафари, нацпарк, плато с космопейзажами, самая старая в мире пустыня Намиб, стоянка фламинго на берегу океана и лежбище морских котиков. За всё — 175 тысяч рублей с человека, проживание включено. Итого стоимость поездки — 320 тысяч на одного, без учета сопутствующих расходов.

Намибия Фото: скриншот youtube.com / ScenicRelaxationFilms Поделиться Поделиться





В путешествиях по «дикой Африке» распространены предложения с посещением сразу нескольких стран. Например, «ЮАР — Замбия — Ботсвана». Разброс цен — от 185 до 430 тысяч рублей. Перед поездкой путешественникам рекомендуют сделать стандартные прививки от двух видов гепатита, брюшного тифа, желтой лихорадки, бешенства, холеры, полиомиелита, дифтерии, столбняка, краснухи и кори.



По сравнению с Намибией совсем бюджетным кажется путешествие в одну из стран нестареющей африканской классики. На берег Средиземного моря, в Тунис можно улететь вдвоем на неделю, заплатив от 120 до 140 тысяч. За эти деньги вам будет доступен 4-звездочный отель с собственным бассейном. К слову, местные власти весьма лояльны к употреблению алкоголя. Проводится даже собственый конкурс вина. Путешественникам советуют быть внимательнее у дорог — движение оживленное. А на восточных базарах присматривайте за собственными карманами.

Тунис Фото: 47news Поделиться Поделиться





Примерно в ту же сумму можно уложиться, отправившись в Египет (да-да, это тоже Африка). За 150 тысяч на двоих можно найти на неделю и 5-звездочный отель. Сейчас там +33, вода +28. Но далеко заплывать не стоит — у берегов промышляют акулы. Отдых на пляже прекрасно сочетается с поездками до Гизы и Каира. С частным гидом придется раскошелиться — от 180 евро .



Чуть элитарнее — отдых на курортах Марокко. Трехзвездочные гостиницы в Касабланке готовы принять туристов из России за 210–230 тысяч рублей за неделю с перелетом и питанием. Пятизвездочные отели — тысяч на сто подороже. Самая известная достопримечательность — город Шефшауэн с его голубыми домами. Быстрее всего довезет такси — от 45 евро (4500 рублей). На поезде шесть часов ходу, зато билет 1500.

Марокко Фото: скриншот youtube.com / ScenicRelaxationFilms Поделиться Поделиться





Отчаянным охотникам за адреналином турагентства предлагают сафари ценой от 5500 до 10 тысяч долларов. Покажут представителей «большой пятерки»: леопардов, слонов, львов, буйволов и носорогов. Если решитесь на приключение и будете делать селфи, постарайтесь не стать чьим-то ужином. Мы предупреждали. Андрей Карлов, 47news