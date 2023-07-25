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    Число умерших от отравления «Мистером Сидром» выросло до 46 человек

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    В России увеличилось число смертей от отравления суррогатным «Мистером Сидром» — погибли уже 46 человек. Об этом 25 июля в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По словам главы ведомства, 28 уголовных дел по случаям отравления были объединены в одно производство.Отравления «Мистером Сидром» зафиксировали в семи регионах, специалисты проводят более 500 химических экспертиз. Выжил 61 человек.

    В июне на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения Михаил Мурашко приводил данные, что отравившихся суррогатным алкогольным напитком было 106 человек, из которых 36 скончались, то есть на тот момент выживших было 70 человек.

    О массовом отравлении «Мистером Сидром» стало известно в июне: вместо этанола в напитке содержались опасные метанол и этилбутират. Как считает следствие, спирт украли с самарского склада МВД, он там хранился с 2012 года.

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    Мистер СидрАлександр Бастрыкин
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