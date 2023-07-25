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    Во Владивостоке без света остались около 26 000 человек из-за яхты

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    Парусная яхта оборвала своей мачтой кабели линии электропередачи во Владивостоке — без электроснабжения остались около 26 тысяч жителей. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на пресс-службу «ДРСК».

    «Сегодня в 11:41 [04:41 мск] зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 киловольт «Русская-Эгершельд», — рассказали в учреждении.

    В районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода электропередачи. Так без света остались жители района Эгершельд.

    Для ликвидации повреждений потребуется около 4 часов. Яхта скрылась с места инцидента. В компании не рассказали, на какой высоте находились кабели.

    Прокуратура Приморья уточнила, что без электричества остались около 26 тысяч жителей 182 многоквартирных домов Владивостока.

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    Проблемы с электричествомВладивосток
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    Комментарии 8

    Гость25 Июл 2023 в 09:24
    Дрон камикадзе
    +0−0
    Гость25 Июл 2023 в 09:14
    терракт
    +0−0
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