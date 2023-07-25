Во Владивостоке без света остались около 26 000 человек из-за яхты

Парусная яхта оборвала своей мачтой кабели линии электропередачи во Владивостоке — без электроснабжения остались около 26 тысяч жителей. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на пресс-службу «ДРСК».

«Сегодня в 11:41 [04:41 мск] зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 киловольт «Русская-Эгершельд», — рассказали в учреждении.



В районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода электропередачи. Так без света остались жители района Эгершельд.



Для ликвидации повреждений потребуется около 4 часов. Яхта скрылась с места инцидента. В компании не рассказали, на какой высоте находились кабели.