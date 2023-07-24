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    Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств

    Тест по просьбам наших читателей

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    2 комментария
    Обиделись бы на «брыдлого пентюха»?
    Обиделись бы на «брыдлого пентюха»?Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Понедельник — день тяжелый. Так и тянет выругаться. Давайте освоим новый пласт лексики — древнерусские ругательства, которые бережно собрали для вас наши коллеги из городских порталов. Им еще читатели писали: «Раз пошла такая пьянка, требую тест с древнерусскими ругательствами». Долго уговаривать не надо было: они нашли такие выражения, которые сегодня можно ввернуть в свою речь так, что вы обескуражите любого оппонента. Знаете, что они означают?

    Если человека назвали мордофиля, то это…

    Как определить, что перед вами пентюх?

    «Да этот Ярополк — фуфлыга!» Что не так с Ярополком?

    «Ты тот еще елдыга!» — в чем вас обвиняют?

    Если человека прозвали пятигузом, значит он…

    Если мужчину обвиняют в том, что он дроченый, значит…

    А если про женщину говорят, что она тетёха, значит…

    «Богдан оказался курощупом», в чем обвиняют Богдана?

    Кто такой шлындра?

    Кого могли бы назвать брыдлым?

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    Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств

    Искусство древнерусской брани не ваш конек.

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    Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств

    Бранная интуиция иногда дает о себе знать!

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    Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств

    В Древней Руси вы бы за словом в карман не полезли.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств

    Вы-то точно знаете, кто пыня, а кто расщеколда!

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    Обиделись бы на «брыдлого пентюха»?
    Обиделись бы на «брыдлого пентюха»?Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 2

    Гость24 Июл 2023 в 19:59
    Кто такая тетёха?
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