Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств

Понедельник — день тяжелый. Так и тянет выругаться. Давайте освоим новый пласт лексики — древнерусские ругательства, которые бережно собрали для вас наши коллеги из городских порталов. Им еще читатели писали: «Раз пошла такая пьянка, требую тест с древнерусскими ругательствами». Долго уговаривать не надо было: они нашли такие выражения, которые сегодня можно ввернуть в свою речь так, что вы обескуражите любого оппонента. Знаете, что они означают?