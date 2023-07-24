Понедельник — день тяжелый. Так и тянет выругаться. Давайте освоим новый пласт лексики — древнерусские ругательства, которые бережно собрали для вас наши коллеги из городских порталов. Им еще читатели писали: «Раз пошла такая пьянка, требую тест с древнерусскими ругательствами». Долго уговаривать не надо было: они нашли такие выражения, которые сегодня можно ввернуть в свою речь так, что вы обескуражите любого оппонента. Знаете, что они означают?
Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств
Тест по просьбам наших читателей
24 июля 2023, 19:58
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Искусство древнерусской брани не ваш конек.
Бранная интуиция иногда дает о себе знать!
В Древней Руси вы бы за словом в карман не полезли.
Вы-то точно знаете, кто пыня, а кто расщеколда!