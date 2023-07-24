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    Фонтанка SUP

    Как проплыть на сапе с музыкой и не утопить свои наушники

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    Ритмичная музыка — отличный стимул для движения вперед. Но на воде это надо прямо заморочиться, чтобы включить любимую мелодию, — многие ли из вас рискнуть взять с собой на водный карнавал наушники?

    Впрочем, можете не волноваться: на фестивале «Фонтанка SUP» без музыки не останетесь. В стартовом городке будут звучать сеты от любимой многими радиостанции «Европа плюс». А затем — с нами вместе весь маршрут фестиваля пройдут «музыкальные машины» — мощные передвижные звуковые станции, управляемые не менее мощной командой — ФГУП РСВО. Это серьезные ребята с делом государственного масштаба: они работают на самых крупных публичных мероприятиях в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Мощные звуки маршей во время парадов Победы на Красной площади в Москве и на Дворцовой в Петербурге — их рук дело. А еще они работают на авиационном салоне МАКС, на шествии «Бессмертного полка» и других подобных мероприятиях.

    На нашем фестивале военных маршей не будет — будут бодрые, веселые, ритмичные мелодии, с мощным и чистым звуком. Они будут служить отличным музыкальным фоном для нашего праздника на протяжении всего маршрута. И никакого риска утопить в Фонтанке свои любимые наушники!

    А еще напомним, что вы и сами можете стать источником красивой мелодии, если поплывете на музыкальном сапе. И при этом не только порадовать окружающих, но и поучаствовать в нашем конкурсе, который так и называется — «Музыкальный сап». Условия участия мы публиковали здесь.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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