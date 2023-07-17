    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, зап

    759мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    Фонтанка SUP

    Вам хочется песен? На фестивале «Фонтанка SUP» — новый музыкальный конкурс

    347
    обсудить

    Организаторы фестиваля «Фонтанка SUP» затеяли новый конкурс среди участников — на этот раз музыкальный. Он так и называется: «Музыкальный сап».

    Фото: Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться

    Нет, никто не собирается оценивать вокальные данные участников или виртуозность владения гитарой. Вы можете играть на любом музыкальном инструменте или петь песни, не попадая в ноты. Вы даже можете организовать собственную дискотеку с танцами на сапе. Главное, чтобы это было задорно, изобретательно, красиво и… уместно. Если вам будут подпевать соседи по карнавалу, если к вам потянутся люди, а не будут стараться плыть от вас подальше, — значит вы один из претендентов на победу.

    Партнер номинации «Музыкальный сап» — Группа «Эталон». «В стенах нашей компании вот уже пять лет существует своя музыкальная группа «Эталон», она выступает на всех наших внутренних мероприятиях и уже стала настоящим символом, а в этом году она впервые стала победителем конкурса «Нам песня строить и жить помогает», который проводится ежегодно ко Дню строителя, — отмечают в компании. — Тема музыки нам совершенно не чужда, поэтому мы и решили поддержать такую прекрасную номинацию».

    Чтобы участвовать в новом конкурсе, нужно выполнить несколько простых условий.

    1. Зарегистрироваться на сам Фестиваль на официальном сайте.

    2. 5 августа до 12 часов дня отправить нам в WhatsApp или Telegram ваше короткое видео со звуковым сопровождением. На видео обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Присылайте ваше видео сюда: +7–921–636–66–74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

    Фото: Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться

    Победители конкурса будут объявлены на главной сцене в фестивальном городке после окончания заплыва.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close