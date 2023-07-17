Вам хочется песен? На фестивале «Фонтанка SUP» — новый музыкальный конкурс

Организаторы фестиваля «Фонтанка SUP» затеяли новый конкурс среди участников — на этот раз музыкальный. Он так и называется: «Музыкальный сап».

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Нет, никто не собирается оценивать вокальные данные участников или виртуозность владения гитарой. Вы можете играть на любом музыкальном инструменте или петь песни, не попадая в ноты. Вы даже можете организовать собственную дискотеку с танцами на сапе. Главное, чтобы это было задорно, изобретательно, красиво и… уместно. Если вам будут подпевать соседи по карнавалу, если к вам потянутся люди, а не будут стараться плыть от вас подальше, — значит вы один из претендентов на победу.

Партнер номинации «Музыкальный сап» — Группа «Эталон». «В стенах нашей компании вот уже пять лет существует своя музыкальная группа «Эталон», она выступает на всех наших внутренних мероприятиях и уже стала настоящим символом, а в этом году она впервые стала победителем конкурса «Нам песня строить и жить помогает», который проводится ежегодно ко Дню строителя, — отмечают в компании. — Тема музыки нам совершенно не чужда, поэтому мы и решили поддержать такую прекрасную номинацию». Чтобы участвовать в новом конкурсе, нужно выполнить несколько простых условий.

1. Зарегистрироваться на сам Фестиваль на официальном сайте.

2. 5 августа до 12 часов дня отправить нам в WhatsApp или Telegram ваше короткое видео со звуковым сопровождением. На видео обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем. Присылайте ваше видео сюда: +7–921–636–66–74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Победители конкурса будут объявлены на главной сцене в фестивальном городке после окончания заплыва.