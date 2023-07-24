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    Минздрав ответил «Фонтанке» на статью о дефиците лекарств для людей с ВИЧ

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    Пресс-служба Минздрава России прислала в качестве комментария к статье «Это катастрофа». По всей стране — дефицит препаратов от ВИЧ» сообщение:

    «Минздрав России продолжает мероприятия по закупке лекарственных препаратов антиретровирусной терапии для обеспечения лекарствами пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. Лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ является важным направлением работы системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровне и находится на постоянном контроле».

    На уточняющий вопрос, что размещено на сайте госзакупок, ответа не последовало.

    Напомним, 23 июля на «Фонтанке» опубликована статья, в которой говорится о том, что в регионах России закончились или заканчиваются лекарства для пациентов с ВИЧ от Минздрава — у ведомства на все не хватило денег.

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