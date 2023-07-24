Минздрав ответил «Фонтанке» на статью о дефиците лекарств для людей с ВИЧ

Пресс-служба Минздрава России прислала в качестве комментария к статье «Это катастрофа». По всей стране — дефицит препаратов от ВИЧ» сообщение:



«Минздрав России продолжает мероприятия по закупке лекарственных препаратов антиретровирусной терапии для обеспечения лекарствами пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. Лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ является важным направлением работы системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровне и находится на постоянном контроле».

На уточняющий вопрос, что размещено на сайте госзакупок, ответа не последовало.