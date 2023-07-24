Молодая автомобилистка задавила пешехода на дороге под Гатчиной

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью 24 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. А также личность погибшего.



ДТП случилось в 3 часа ночи на 14-м километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск, возле деревни Вайялово. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при неустановленных обстоятельствах сбила неизвестного пешехода.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте. По факту наезда ведется проверка.