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    Молодая автомобилистка задавила пешехода на дороге под Гатчиной

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    2 комментария

    Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью 24 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. А также личность погибшего.

    ДТП случилось в 3 часа ночи на 14-м километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск, возле деревни Вайялово. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при неустановленных обстоятельствах сбила неизвестного пешехода.

    Потерпевший от полученных травм скончался на месте. По факту наезда ведется проверка.

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    Комментарии 2

    Гость24 Июл 2023 в 14:16
    Так задавила или сбила?
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