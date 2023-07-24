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    «Дорога устлана мёртвыми тельцами». В Ельце полчища насекомых мешают людям пересекать мост

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    В ночь на понедельник, 24 июля, в Липецкой области водители сняли массовое нашествие насекомых. Тысячи летающих существ окружили дорожные фонари, а водителям приходилось проезжать через «роевые облака» на Каракумском мосту. Фотографии и видео появились в группе «Мы из Ельца» во «ВКонтакте».

    Автор: Мы из Ельца | Городское сообщество

    «На Каракумском мосту замечены полчища мотыльков. Насекомые залетают в машины и даже в автобусы. Дорога устлана мёртвыми тельцами», — говорится в одной из публикации в паблике.

    Автор: Мы из Ельца | Городское сообщество

    Как сообщает «Вести Липецк» со ссылкой на специалистов, ничего страшного не произошло. Насекомые на видео — это рои поденок. Они живут всего несколько часов и безвредны для человека. Большое скопление насекомых объясняется тем, что у них начался брачный сезон.

    Фото: Мы из Ельца | Городское сообщество

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    Липецкая областьНасекомые
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