Бастрыкин вступился за «Родину-мать», которой пощекотали грудь

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе волгоградского управления Василию Семенову доложить о ситуации по факту осквернения мест захоронения на Мамаевом кургане. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ведомства.



«Органами полиции по данному факту расследуется уголовное дело. Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче уголовного дела из органов полиции в свое производство», — говорится в сообщении.