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    Бастрыкин вступился за «Родину-мать», которой пощекотали грудь

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    8 комментариев

    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе волгоградского управления Василию Семенову доложить о ситуации по факту осквернения мест захоронения на Мамаевом кургане. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    «Органами полиции по данному факту расследуется уголовное дело. Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче уголовного дела из органов полиции в свое производство», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что полиция возбудила уголовное дело после публикации видеоролика, на котором 23-летняя блогерша Алена Агафонова делает вид, что щекочет грудь памятника «Родина-мать», издавая непонятные звуки и напевая цирковую мелодию. Уголовное производство начали, несмотря на извинения девушки.

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    Комментарии 8

    Гость24 Июл 2023 в 11:40
    Чё с бензином?
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