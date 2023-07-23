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    Путин оценил потери Украины за время контрнаступления

    1983
    21 комментарий

    Президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко высказался о ходе контрнаступления Украины и оценил потери ВСУ.

    «Контрнаступления нет», — цитирует Лукашенко РИА Новости 23 июля. «Оно есть, но оно провалилось», — ответил Путин. Поправил он президента Белоруссии и с оценкой потерь ВСУ. По данным США, на которые сослался Лукашенко, это 26 тысяч человек. «Больше… сейчас уже больше», — отметил Владимир Путин.

    Президент России заявил, что иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за «своей глупости», и пообещал доводить до общественности стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, информацию о том, «что там происходит».

    В ходе тех же переговоров Лукашенко рассказал о том, что ЧВК «Вагнер» хочет на Запад. Встреча лидеров двух стран продлится не один день.

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    Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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    Комментарии 21

    Гость23 Июл 2023 в 14:24
    раз все так круто, значит уже всех победили. теперь он за Польшу возьмется, собиратель земель.
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:06
    Ни разу он не говорил о смертности в МГУ и СПбГУ.
    +0−0
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