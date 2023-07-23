Путин оценил потери Украины за время контрнаступления

Президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко высказался о ходе контрнаступления Украины и оценил потери ВСУ.



«Контрнаступления нет», — цитирует Лукашенко РИА Новости 23 июля. «Оно есть, но оно провалилось», — ответил Путин. Поправил он президента Белоруссии и с оценкой потерь ВСУ. По данным США, на которые сослался Лукашенко, это 26 тысяч человек. «Больше… сейчас уже больше», — отметил Владимир Путин.



Президент России заявил, что иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за «своей глупости», и пообещал доводить до общественности стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, информацию о том, «что там происходит».

