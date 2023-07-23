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    Лукашенко: вагнеровцы захотели на Запад

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    59 комментариев

    Бойцы ЧВК «Вагнер», передислоцированные в Белоруссию, хотят на «экскурсию» на Запад, потому «начали напрягать». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 23 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, вагнеровцы хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

    «Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих», — заявил Лукашенко (цитата по РИА Новости).

    Встреча президентов России и Белоруссии началась в Петербурге в воскресенье незадолго до полудня и продлится два дня.

    Бойцы ЧВК «Вагнер» ушли на территорию Белоруссии в рамках договора о прекращении мятежа и уголовного дела в отношении Евгения Пригожина в конце июня. В июле Минобороны Белоруссии сообщило о совместных тренировках с вагнеровцами.

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    ВагнерЧВК ВагнерАлександр ЛукашенкоБелоруссияСоюзное государство
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    Комментарии 59

    Гость23 Июл 2023 в 14:53
    На экскурсию в гроб потянуло:))
    Их там ждут с нетерпением:))
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:51
    камикадзе-тур
    +0−0
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