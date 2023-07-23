Лукашенко: вагнеровцы захотели на Запад

Бойцы ЧВК «Вагнер», передислоцированные в Белоруссию, хотят на «экскурсию» на Запад, потому «начали напрягать». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 23 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



По его словам, вагнеровцы хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих», — заявил Лукашенко (цитата по РИА Новости).