Лукашенко: вагнеровцы захотели на Запад

Бойцы ЧВК «Вагнер», передислоцированные в Белоруссию, хотят на «экскурсию» на Запад, потому «начали напрягать». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 23 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, вагнеровцы хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».
«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих», — заявил Лукашенко (цитата по РИА Новости).
Встреча президентов России и Белоруссии началась в Петербурге в воскресенье незадолго до полудня и продлится два дня.
Бойцы ЧВК «Вагнер» ушли на территорию Белоруссии в рамках договора о прекращении мятежа и уголовного дела в отношении Евгения Пригожина в конце июня. В июле Минобороны Белоруссии сообщило о совместных тренировках с вагнеровцами.