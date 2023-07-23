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    Крепкий орешек. Тонувший катер, с которого спасали людей, все еще бродит по Финскому заливу

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    5 комментариев

    Читатель «Фонтанки» заметил в Финском заливе катер Carver 41, с которого вечером в пятницу спасали людей. Судя по кадрам, субботу он пережил. По данным на 21:00, судно в полузатопленном состоянии продолжало бороться с волнами.

    Читатель «Фонтанки»

    Мы писали, что накануне у берегов Васильевского острова потерпел крушение катер. Восемь из девяти человек были спасены, погиб один. По данным «Фонтанки», причиной смерти приоритетно считается сердечный приступ, а не утопление. По неподтвержденной пока информации, он сам прыгнул в воду. Подробнее о трагедии и уголовном деле читайте здесь.

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    Комментарии 5

    Гость23 Июл 2023 в 01:29
    Новости из скрепного лепрозория:

    В шахматном клубе «Петровская ладья» в Санкт-Петербурге участник турнира избил трех человек шахматной доской.
    Шахматист нанес удары судье, охраннику и администратору клуба. У сотрудника охраны, который попытался оказать сопротивление участнику турнира, разбита голова, оторвано ухо и посечен нос.
    Пострадавших госпитализировали, состояние судьи и охранника оценивают как тяжелое.
    +1−0
    Гость23 Июл 2023 в 01:24
    Катер этот - как многострадальная Русь-матушка.
    Убил людей, продолжает представлять опасность, но никому не охота с ним возиться.
    +1−0
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