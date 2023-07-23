Крепкий орешек. Тонувший катер, с которого спасали людей, все еще бродит по Финскому заливу

Читатель «Фонтанки» заметил в Финском заливе катер Carver 41, с которого вечером в пятницу спасали людей. Судя по кадрам, субботу он пережил. По данным на 21:00, судно в полузатопленном состоянии продолжало бороться с волнами.
Читатель «Фонтанки»
Мы писали, что накануне у берегов Васильевского острова потерпел крушение катер. Восемь из девяти человек были спасены, погиб один. По данным «Фонтанки», причиной смерти приоритетно считается сердечный приступ, а не утопление. По неподтвержденной пока информации, он сам прыгнул в воду. Подробнее о трагедии и уголовном деле читайте здесь.