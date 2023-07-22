Хинштейн показал, что стало с домом за миллиард, в котором забаррикадировался планировавший идти на Кремль сибиряк

Дом в подмосковном поселке, в котором 22 июля был ликвидирован житель Красноярска, был выставлен на продажу за 1,2 миллиарда рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал кадры изнутри.



Судя по кадрам, в особняке частично обрушился потолок, а на центральной лестнице что-то горело. Сообщалось, что коттедж сибиряк выбрал как раз потому, что он был выставлен на продажу, а значит пустовал.