Хинштейн показал, что стало с домом за миллиард, в котором забаррикадировался планировавший идти на Кремль сибиряк

Дом в подмосковном поселке, в котором 22 июля был ликвидирован житель Красноярска, был выставлен на продажу за 1,2 миллиарда рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал кадры изнутри.
Судя по кадрам, в особняке частично обрушился потолок, а на центральной лестнице что-то горело. Сообщалось, что коттедж сибиряк выбрал как раз потому, что он был выставлен на продажу, а значит пустовал.
Хозяйка дома сообщала, что сама находится за границей и с 35-летним мужчиной никакой связи у нее не было.
По словам Хинштейна, мужчина был вооружен двумя автоматами, карабином, гранатами и зажигательными смесями. Его уговаривали сдаться, штурм дважды приостанавливался, но мужчина продолжал отстреливаться. Незначительное ранение получил боец СОБР, сибиряк был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что охране и участковому мужчина заявил, что собирается вооружиться и идти на Кремль, при этом он выкрикивал политические лозунги.