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    Хинштейн показал, что стало с домом за миллиард, в котором забаррикадировался планировавший идти на Кремль сибиряк

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    12 комментариев

    Дом в подмосковном поселке, в котором 22 июля был ликвидирован житель Красноярска, был выставлен на продажу за 1,2 миллиарда рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал кадры изнутри.

    Судя по кадрам, в особняке частично обрушился потолок, а на центральной лестнице что-то горело. Сообщалось, что коттедж сибиряк выбрал как раз потому, что он был выставлен на продажу, а значит пустовал.

    Хозяйка дома сообщала, что сама находится за границей и с 35-летним мужчиной никакой связи у нее не было.

    По словам Хинштейна, мужчина был вооружен двумя автоматами, карабином, гранатами и зажигательными смесями. Его уговаривали сдаться, штурм дважды приостанавливался, но мужчина продолжал отстреливаться. Незначительное ранение получил боец СОБР, сибиряк был ликвидирован.

    Ранее сообщалось, что охране и участковому мужчина заявил, что собирается вооружиться и идти на Кремль, при этом он выкрикивал политические лозунги.

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    Комментарии 12

    Гость22 Июл 2023 в 22:19
    "Второй армии" не понравилось украинское гостеприимство? Так еще не подали основное блюдо!
    +0−0
    26586970922 Июл 2023 в 21:42
    жаль сибиряка. поздно спохватились дорогие сибиряки.
    +2−0
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