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    Собрал арсенал для похода на Кремль. Захвативший коттедж в Истре поделился своими планами со спецназом

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    43 комментария

    Сибиряк, захвативший коттедж в подмосковном поселке Шервуд, объявил свой поступок политически мотивированным. Он собирался с оружием в Кремль.

    О планах мужчины сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн. 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко нашел дом в объявлениях о продаже. Он выбил окно и забрался внутрь, а когда к коттеджу подъехала охрана, начал стрелять и заявил, что у него целый арсенал оружия и он собирается с ним в поход на Кремль.

    Черненко пытаются уговорить сдаться, в том числе с помощью его матери. Сибиряк выкрикивает политические лозунги и добровольно идти в руки спецназа не желает.

    Как сообщалось ранее, он пытался удерживать в доме участкового и чоповцев. О пострадавших после стрельбы не сообщалось.

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    Комментарии 43

    Гость22 Июл 2023 в 17:59
    Дать ему героя и наградить, это тебе не с бумажкой инакомыслить!
    +0−0
    своих не бросаем22 Июл 2023 в 17:53
    одному шизику можно, а этому почему нет?
    +0−0
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