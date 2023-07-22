Собрал арсенал для похода на Кремль. Захвативший коттедж в Истре поделился своими планами со спецназом

Сибиряк, захвативший коттедж в подмосковном поселке Шервуд, объявил свой поступок политически мотивированным. Он собирался с оружием в Кремль.



О планах мужчины сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн. 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко нашел дом в объявлениях о продаже. Он выбил окно и забрался внутрь, а когда к коттеджу подъехала охрана, начал стрелять и заявил, что у него целый арсенал оружия и он собирается с ним в поход на Кремль.



Черненко пытаются уговорить сдаться, в том числе с помощью его матери. Сибиряк выкрикивает политические лозунги и добровольно идти в руки спецназа не желает.

