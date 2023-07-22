Неизвестный забаррикадировался в доме в подмосковном поселке и открыл огонь по полицейским

В коттеджном поселке «Шервуд» в Подмосковье неизвестный мужчина проник в частный дом и попытался взять заложников. Об этом 22 июля пишут федеральные СМИ, информацию подтвердил региональный Следком.
Инцидент произошел утром в субботу. Охрана заметила разбитое окно и вызвала полицию. Участковый установил, что в доме находится пьяный мужчина в балаклаве и с оружием.
ТАСС со ссылкой на областной главк МВД сообщает, что злоумышленник пытался удерживать в доме прибывшего на место участкового и сотрудника ЧОП, однако им удалось покинуть здание.
Участковый требовал прекратить незаконные действия, однако мужчина «высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие, после чего забаррикадировался в доме», рассказывают в СК. Далее он начал стрелять в сторону полицейских.
Сейчас правоохранители принимают меры к задержанию налетчика. Baza пишет, что он одет в форму, похожую на военную, и вооружен автоматом Калашникова, а в штурме принимают участие бойцы СОБР и ОМОН. Телеграм-каналы сообщают о взрывах и пожаре в захваченном доме.