Неизвестный забаррикадировался в доме в подмосковном поселке и открыл огонь по полицейским

В коттеджном поселке «Шервуд» в Подмосковье неизвестный мужчина проник в частный дом и попытался взять заложников. Об этом 22 июля пишут федеральные СМИ, информацию подтвердил региональный Следком.



Инцидент произошел утром в субботу. Охрана заметила разбитое окно и вызвала полицию. Участковый установил, что в доме находится пьяный мужчина в балаклаве и с оружием.



ТАСС со ссылкой на областной главк МВД сообщает, что злоумышленник пытался удерживать в доме прибывшего на место участкового и сотрудника ЧОП, однако им удалось покинуть здание.

