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    Неизвестный забаррикадировался в доме в подмосковном поселке и открыл огонь по полицейским

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    13 комментариев

    В коттеджном поселке «Шервуд» в Подмосковье неизвестный мужчина проник в частный дом и попытался взять заложников. Об этом 22 июля пишут федеральные СМИ, информацию подтвердил региональный Следком.

    Инцидент произошел утром в субботу. Охрана заметила разбитое окно и вызвала полицию. Участковый установил, что в доме находится пьяный мужчина в балаклаве и с оружием.

    ТАСС со ссылкой на областной главк МВД сообщает, что злоумышленник пытался удерживать в доме прибывшего на место участкового и сотрудника ЧОП, однако им удалось покинуть здание.

    Участковый требовал прекратить незаконные действия, однако мужчина «высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие, после чего забаррикадировался в доме», рассказывают в СК. Далее он начал стрелять в сторону полицейских.

    Сейчас правоохранители принимают меры к задержанию налетчика. Baza пишет, что он одет в форму, похожую на военную, и вооружен автоматом Калашникова, а в штурме принимают участие бойцы СОБР и ОМОН. Телеграм-каналы сообщают о взрывах и пожаре в захваченном доме.

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    Комментарии 13

    Гость22 Июл 2023 в 15:36
    Говорят, что в этом коттедже раньше жил Янукович. Тогда "освободитель" может немножко пожить там, в порядке моральной компенсации
    +0−0
    26462838122 Июл 2023 в 15:23
    Подождать когда протрезвеет. Сам сдатся.
    +0−0
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