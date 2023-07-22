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    Собиравшегося идти с оружием на Кремль сибиряка в Истре ликвидировали при штурме

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    37 комментариев

    Смертью 35-летнего сибиряка закончился захват им коттеджа в подмосковной Истре 22 июля. Мужчину ликвидировали при штурме.

    Ликвидацию мужчины подтвердила начальник пресс-службы регионального управления МВД. «Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал, призывы сдаться проигнорировал, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов, было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован», — цитирует ее ТАСС.

    Мужчина из Красноярска захватил дом днем 22 июля. Он пришел именно в этот коттедж, так как он был выставлен на продажу. Сибиряк пробрался внутрь, а когда к дому приехала охрана, он заявил, что собирался вооружиться и идти на Кремль, после чего открыл огонь.

    Убедить его мирно сдаться не вышло.

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    Комментарии 37

    Гость22 Июл 2023 в 20:17
    Пошёл мстить за Распутина.
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 19:55
    Откуда болезный стволы взял? Правозаменители продали?
    +0−0
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