Собиравшегося идти с оружием на Кремль сибиряка в Истре ликвидировали при штурме

Смертью 35-летнего сибиряка закончился захват им коттеджа в подмосковной Истре 22 июля. Мужчину ликвидировали при штурме.
Ликвидацию мужчины подтвердила начальник пресс-службы регионального управления МВД. «Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал, призывы сдаться проигнорировал, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов, было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован», — цитирует ее ТАСС.
Мужчина из Красноярска захватил дом днем 22 июля. Он пришел именно в этот коттедж, так как он был выставлен на продажу. Сибиряк пробрался внутрь, а когда к дому приехала охрана, он заявил, что собирался вооружиться и идти на Кремль, после чего открыл огонь.
Убедить его мирно сдаться не вышло.