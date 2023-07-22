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    Фонтанка SUP

    Карнавал манит всю Россию. До фестиваля «Фонтанка SUP» осталось две недели

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    12 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    До старта Восьмого фестиваля «Фонтанка SUP» остается ровно 2 недели. Уже сейчас можно сказать: по числу участников новый водный праздник побьет собственный рекорд прошлого года. За 14 дней до старта на него зарегистрировалось более 7 тысяч человек, что на тысячу больше рекорда прошлого года.

    Географически на фестивале без преувеличения будет представлена вся Россия. К нам едут из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Йошкар-Олы и Краснодара, Норильска и Омска — жители более 150 городов и поселков большой страны. Ожидаются и гости из-за рубежа. Уже зарегистрированы жители Казахстана, Армении, Белоруссии, Германии, Финляндии, Эстонии, Израиля и даже Испании. Видимо, никаких границ для настоящих сапсерферов не существует.

    В этом году на карнавале будут представлены более 30 команд партнеров. Они выведут на воду более 1000 своих сотрудников. Участие больших коллективов становится новым вектором развития мероприятия. Яркий, веселый, спортивный — фестиваль «Фонтанка SUP» стал в Петербурге одним из самых эффективных способов укрепления командного духа.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 12

    pgrad22 Июл 2023 в 12:10
    Беглов не отменил ковидные ограничения, но парадам и карнавалам никакой ковид не страшен и никакие ограничения нипочём! Чума во время пира не колышет пирующих, так что да здравствует пир во время чумы!
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 12:08
    А когда в России спасательные жилеты отменили? Чот пропустил
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 10:58
    Оно надо .
    +1−0
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