Карнавал манит всю Россию. До фестиваля «Фонтанка SUP» осталось две недели

До старта Восьмого фестиваля «Фонтанка SUP» остается ровно 2 недели. Уже сейчас можно сказать: по числу участников новый водный праздник побьет собственный рекорд прошлого года. За 14 дней до старта на него зарегистрировалось более 7 тысяч человек, что на тысячу больше рекорда прошлого года.
Географически на фестивале без преувеличения будет представлена вся Россия. К нам едут из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Йошкар-Олы и Краснодара, Норильска и Омска — жители более 150 городов и поселков большой страны. Ожидаются и гости из-за рубежа. Уже зарегистрированы жители Казахстана, Армении, Белоруссии, Германии, Финляндии, Эстонии, Израиля и даже Испании. Видимо, никаких границ для настоящих сапсерферов не существует.
В этом году на карнавале будут представлены более 30 команд партнеров. Они выведут на воду более 1000 своих сотрудников. Участие больших коллективов становится новым вектором развития мероприятия. Яркий, веселый, спортивный — фестиваль «Фонтанка SUP» стал в Петербурге одним из самых эффективных способов укрепления командного духа.