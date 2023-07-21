Подозреваемый в коррупции замглавы Минцифры Максим Паршин уволен

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин освобожден от занимаемой должности, передаёт 21 июля INTERFAX.RU. По данным агентства, распоряжение об этом подписал 18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как говорится в документе, Паршин освобожден от должности по его собственной просьбе.
Напомним, Максим Паршин был задержан Следственным комитетом в столице 13 июля.
По уголовному делу вместе с Паршиным проходит петербуржец Александр Моносов, ныне возглавляющий «БТФ-холдинг». Паршину вменяют получение взятки должностным лицом в крупном размере, Моносову — дачу взятки. По обеим статьям максимальный срок — 15 лет лишения свободы. Оба фигуранта под домашним арестом. Председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал ранее, что Паршина задержали при получении 3,5 миллиона рублей в московском ресторане.
В Минцифры Паршин отвечал за развитие технологий, создание благоприятных условий для российских ИТ-компаний, подготовку кадров для цифровой экономики. В том числе, он курировал работу Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.