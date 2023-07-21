Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-генпродюсера «Нашего радио» Михаила Козырева*

К. Н. Боровой* , М. Н. Козырев* , А. С. Литвинов* , П. В. Суляндзига* , общественная организация «Омское гражданское объединение»*, инициативная группа « Центр Т »*, автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого»*, а также интернет-журнал и медиаплатформа « 7х7 — Горизонтальная Россия»* признаны иноагентами. Об обновлении реестра иностранных агентов сообщил в пятницу, 21 июля, Минюст РФ.



« Козырев … ...выступал против специальной военной операции на Украине. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних... ...Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений... ...Проживает за пределами Российской Федерации».

