Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-генпродюсера «Нашего радио» Михаила Козырева*

Как сказано в публикации ведомства:
«
С другими обоснованиями можно ознакомиться на сайте ведомства.
Сейчас
+18˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 17
3 м/с, зап
752мм
60%
Пробки
2/10
Как сказано в публикации ведомства:
«
С другими обоснованиями можно ознакомиться на сайте ведомства.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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