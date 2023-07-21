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    Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-генпродюсера «Нашего радио» Михаила Козырева*

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    К. Н. Боровой*, М. Н. Козырев*, А. С. Литвинов*, П. В. Суляндзига*, общественная организация «Омское гражданское объединение»*, инициативная группа «Центр Т»*, автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого»*, а также интернет-журнал и медиаплатформа «7х7 — Горизонтальная Россия»* признаны иноагентами. Об обновлении реестра иностранных агентов сообщил в пятницу, 21 июля, Минюст РФ.

    Как сказано в публикации ведомства:

    «Козырев… ...выступал против специальной военной операции на Украине. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних... ...Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений... ...Проживает за пределами Российской Федерации».

    С другими обоснованиями можно ознакомиться на сайте ведомства.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    ИноагентыМинюст РФ
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    Комментарии 20

    Гость21 Июл 2023 в 22:46
    "Козырев… ...выступал против специальной военной операции на Украине. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних"
    Ну то есть вменяемый человек ...
    +2−1
    Гость21 Июл 2023 в 22:41
    кремлеботствующие отрабатывают свои трудодни
    +2−1
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