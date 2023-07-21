Тревожно, но не безнадежно. Как Центробанк намерен одолеть инфляцию

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Повышение ключевой ставки сразу на целый процентный пункт 21 июля — шаг, несомненно, жесткий. Однако из объяснений Центробанка непонятно, как это решит основные проблемы российской экономики, о которых сам же регулятор недвусмысленно говорит.



Одновременно с увеличением ключевой ставки 21 июля Центробанк выпустил очередной среднесрочный прогноз развития экономики страны и развернутый комментарий к нему, обосновывающий необходимость повышения ставки. «Фонтанка» внимательно изучила аргументы регулятора. Общее ощущение от прочитанного: всё только начинается.



Главная миссия ЦБ РФ все последние годы декларируется как борьба с инфляцией. Именно она считается главным врагом экономики и страны в целом. Апелляция экономистов-романтиков к необходимости развития и роста откровенно застоявшегося внутреннего валового продукта разбивается о скепсис прагматиков.



Важнейшим фактором роста цен в Центробанке называют сейчас стремительно крепнущий спрос. Он настолько велик, считает регулятор, что внутреннее потребление не поспевает за ним. А происходит так из-за нехватки трудовых ресурсов: у нас сейчас исторически низкая безработица плюс крайне немобильное население, не готовое перемещаться из депрессивных регионов в индустриально развитые.

Как эта проблема решается в частном секторе малого и среднего бизнеса, жители больших городов хорошо знают — за счет куда более мобильных иностранных мигрантов. Однако крупные индустриальные предприятия предъявляют куда более жесткие требования к квалификации и к другим качествам своих работников, чем могут предложить приезжие из Средней Азии. Программы рекрутинга по регионам, в первую очередь за счет предоставления служебного жилья, пока не подавали сигналов особой успешности. В итоге предприятия вынужденно откладывают выпуск уже заказанной продукции или ищут смежников, готовых исполнить часть крупного подряда.



Так эта ситуация видится глазами эксперта по миграционной политике, но какая здесь связь с монетарной политикой, не очень ясно. В отчете Центробанка не указываются конкретные отрасли, неспособные удовлетворить спрос экономики, можно лишь сделать смелое предположение, что речь о госсекторе, и в первую очередь — об оборонке. Потому что с точки зрения насыщения рынка именно потребительскими товарами никаких видимых проблем не наблюдается. Тот же Китай показывает какие-то фантастические темпы роста поставок к нам товаров (+78% год к году), да и внутреннее производство зримо растет. По последним данным Росстата, объем физического выпуска продукции в стране в мае подскочил сразу на 8,7% к предыдущему году.



В стране растет выпуск буквально всего: сельское хозяйство — +10,2%, рыбная промышленность — +5,8%, пищевые продукты — +4%, напитки — +12,2%, одежда — сразу +24,1%, лекарства — +22,3%, компьютеры и электроника — +38,2%, мебель — +11%. Очевидно, что такие показатели во многом определяются взятым государством курсом на импортозамещение. Также очевидно, что отечественная промышленность все еще крайне зависима от поставок из-за границы материалов, оборудования и комплектующих. Чуть менее очевидно, что некая часть якобы произведенной в России той же электроники — это скрытый импорт. Однако факт остается фактом — на рост спроса, который наблюдает ЦБ, есть чем ответить и производителям, и импортерам. Речи о дефиците — реальном, потребительском — нет даже близко.



Ну и, естественно, рост производства и даже импорта невозможен без финансового обеспечения. Банковский сектор активно кредитует реальный, причем даже ЦБ повысил сегодня прогноз роста темпов этого процесса до 12–16% по итогам года (ранее планировалось 9–13%). Нынешнее повышение ключевой ставки неизбежно приведет и к росту стоимости денег для производителя. А значит — и к замедлению темпов роста производства. Который снова не сможет удовлетворить растущий спрос со стороны экономики и граждан, рост доходов которых с начала года фиксируется на уровне 10,4% — в реальном, а не номинальном выражении. Замкнутый круг.



Куда более реальным из проинфляционных факторов, названных в эту пятницу Центробанком, стоит признать обесценивающийся рубль. Регулятор признает, что в инфляцию уже начал переноситься эффект от этого: мы все еще остро зависим от импорта — хоть долларового, хоть юаневого. Таким образом, отказавшись в начале лета от удержания рубля, ЦБ ударил по своему самому больному месту.



Почему рубль дешевеет, особого секрета нет. «Разнонаправленная динамика экспорта и импорта явилась основным фактором ослабления рубля с начала 2023 года. В ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля», — говорится в отчете Центробанка. Иными словами, нам начинает не хватать долларов, вырученных от экспорта, на покупку необходимого нам импорта. Отсюда и рост спроса на валюту (на юань даже больше, чем на доллар), и ослабление рубля. Каким образом этот процесс исправит повышение ставки, в объяснениях Центробанка явно не читается. Возможно, речь о попытке умерить потребительский спрос, подхлестываемый кредитами. Но тогда это чересчур долгий путь — куда проще было бы тогда просто поддерживать рубль монетарными способами (если они еще есть в руках ЦБ).



Ну и самое главное, о чем Центробанку, каким бы технократичным он ни хотел казаться, все равно пришлось сказать. «Значимые проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса, — отмечают эксперты ЦБ. — Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта».



Разумеется, все эти факторы даже приблизительно нельзя купировать повышением ключевой ставки. Чуть замедлить и удорожить оборот денег в экономике — да. Повлияет ли это на сдерживание инфляции — Центробанку виднее. Более того, он же сам отмечает, что далеко не все зависит от него: свое слово еще не сказали те, от кого в реальности зависит эмиссия денег и использование кубышки Фонда национального благосостояния. И ЦБ честно предупреждает: если расходы бюджета придется нарастить (а вариантов два — печатный станок или внутренние заимствования у госбанков), то пойдет вверх и инфляция.



В следующий раз совет директоров Банка России обсудит ключевую ставку в сентябре. «В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, — обещают в ЦБ. — Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

