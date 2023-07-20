Топливо, автомобили, метиловый спирт и вейпы. Что везут в Россию из Китая и чем отвечаем им мы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Поделиться Поделиться





За последние полгода товарооборот (экспорт и импорт) России и Китая вырос на 40,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего страны обменялись товарами на сумму в 114,54 млрд долларов — это 10,35 трлн рублей. «Фонтанка» изучила данные таможенной статистики и узнала, чего же такого навезли в Россию из Китая и какие отечественные товары отправились на экспорт.



Не от безысходности ли

По данным Главного таможенного управления КНР от 13 июля, китайский экспорт в Россию увеличился на целых 78,1% и составил 52,28 млрд долларов ( 4,72 трлн рублей). Российский экспорт вырос далеко не так сильно — на 19,4%, зато в денежном отношении опередил китайский — 62,26 млрд долларов (или 5,7 трлн рублей).



При этом, как заметили «Ведомости», внешняя торговля КНР за последние месяцы переживает не лучшие времена и находится на минимуме с начала пандемии. Общий объем внешней торговли страны в первом полугодии 2023 года сократился на 4,7% — до 2,918 трлн долларов. Экспорт упал до 1,663 трлн , а импорт — до 1,255 трлн , на 3,2% и 6,7% соответственно. Итого лишь 3,14% поставок из страны приходятся на Россию.



И хотя в юанях ситуация более радужная и таможенная служба фиксирует рост внешней торговли на 2,1%, китайский товарооборот с теми же США упал — экспорт на 17,9% (до 239,35 млрд долларов), а импорт — на 3,7%, до 87,91 млрд долларов. Так что положительная динамика в родной Китаю валюте объясняется ослаблением юаня к доллару. Как обратили внимание в Reuters, в июне этого года экспорт Китая в долларах упал на 12,4% — это антирекорд с пандемии в 2020 году.



Представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян среди причин проседания внешней торговли Китая называет «слабое восстановление мировой экономики, замедление мировой торговли и инвестиций, а также рост односторонности, протекционизма и геополитики».

«Увеличение товарооборота России и Китая не вызывает удивления, так как КНР стала основным торговым партнером России. Сейчас начал выравниваться торговый баланс — Россия начала больше импортировать из Китая. В прошлом году торговля росла в основном за счет поставок из России энергоносителей», — рассказал заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Луконин «Ведомостям».



Агентство «Инфраньюз» обращает внимание, что снижение китайской торговли происходит лишь на фоне экстремально высоких объемов прошлого года, которые были продемонстрированы после нескольких лет спада, вызванного коронавирусом. При этом показатели 2023 года все еще заметно выше докризисных данных за 2018–2019 годы.

Что Китай ввозит в Россию

«Фонтанка» изучила таможенную статистику с начала 2023 года и сравнила ее с данными за аналогичный период прошлого года. В основном в первой сотне по сумме товарооборота техника, обувь и аксессуары, детские игрушки и изделия из пластмасс.



За неполное полугодие 2023 года в лидерах по китайскому экспорту автомобили. Одних только легковых авто в Россию завезли около 140 тысяч штук на сумму более 161 млрд рублей, выходит, их таможенная стоимость в среднем по 1,08 млн . Что примечательно, в прошлом году китайских машин в российский автопарк прибыло куда меньше — всего 20 тысяч штук на сумму 21,88 млрд рублей. Причем стоили они в среднем больше на 9 тысяч рублей.



Этим транспортный экспорт не ограничился. За первые пять месяцев 2023 года в Россию завезли почти 23 тысячи грузовых автомобилей на сумму 101,38 млрд рублей — в среднем по 4,4 млн каждый, 18 тысяч тракторов за 92,3 млрд рублей — по 5 млн каждый, 7,7 тысячи бульдозеров за 57,3 млрд рублей — по 7,5 млн в среднем и 17 тысяч внедорожников за 40,45 млрд рублей — по 2,4 млн рублей. Еще из Китая завезли шины и покрышки на почти 54 млрд рублей и кузова на 23,9 млрд .



Поставляют в Россию и технику: одних только телефонов больше 6 млн штук на 65,9 млрд рублей. Обходится каждый в среднем в 10 951 рубль . Кстати, в прошлом году китайские смартфоны стоили куда дороже: завезли их всего на 100 тысяч больше, а суммарно они обошлись в 97 млрд — это по 15 931 рублю . А вот компьютеры и другие вычислительные машины за год подорожали, с 43 до 49 тысяч рублей в среднем. В 2022 году их экспортировали 1,3 млн штук на сумму 56,9 млрд рублей, а в нынешнем — 757 тысяч за 37,1 млрд рублей.



Заполнила российский рынок и китайская обувь — всего за пять месяцев завезли 71 772 тонны за 80,6 млрд рублей. Прикинуть среднюю цену пары проблематично — таможня берет на развес. Но килограмм, к примеру, кожаной обуви обходится в среднем в 1724 рубля, а какие-нибудь кеды — 1078 рублей за кило. Среди других популярных для экспорта китайских аксессуаров — портфели и сумки. Их привезли 32,5 тысячи тонн на 35,5 млрд рублей.



Традиционно много экспортируют китайских игрушек, причем очень дешевых. Почти полмиллиарда штук обошлись поставщикам в 18,95 млрд рублей — это примерно по 41,5 рубля каждая. При этом отдельно куклы стоили в среднем 86 рублей : 15,3 млн штук на 1,3 млрд рублей. Тех же шариковых ручек привезли и то меньше: 295 тысяч штук на 1,9 млрд рублей, чуть больше 6 рублей каждая.

Больше 20 млрд рублей пришлось на поставки кондиционеров — каждый обошелся примерно в 1 1 тысяч рублей. Кстати, они тоже подешевели в сравнении с прошлым годом — тогда один кондиционер в среднем обходился в 12 тысяч . Привалило за полгода и китайской бытовой техники. Одних только пылесосов 3 млн штук на сумму более 11 млрд рублей — это примерно 3700 каждый.

Существеннее всего сбавили в цене блоки микропроцессоров — в этом году их завезли 368 тысяч штук за 14,85 млрд рублей, а в прошлом — 215 тысяч за 31,3 млрд . Это падение со 145,5 тысячи до 40,2 за один в среднем.



На 16,8 млрд экспортировали изделий из пластмассы, на 22,7 млрд — дешевых товаров, которые проходят по упрощенной системе таможенного управления. Из нового — почти в два раза выросли поставки электронных сигарет. В этом году вейпов привезли 3698 тонн на сумму 15,1 млрд рублей. Они в среднем в цене тоже упали: в прошлом году килограмм электронок поставляли по 4714 рублей, в этом — по 4092 рубля.

Что поставляет Китаю Россия

Основу российского экспорта ожидаемо составляют полезные ископаемые и топливо, причем объем поставок вырос, а цены упали. На поставки нефти и нефтепродуктов пришлось 2,048 трлн рублей — это примерно на 100 млрд меньше, чем в прошлом году. Причем экспортировали ее дешевле — примерно по 48,6 тысячи рублей за тонну, тогда как годом ранее средняя цена на таможне отмечалась по 63,3 тысячи .



Нарастила Россия поставки природного газа в денежном эквиваленте — со 157,9 млрд до 254,3 млрд рублей. Сжиженного газа экспортировали на 197,6 млрд рублей.

Подешевел каменный уголь: за пять месяцев 2023 года Россия экспортировала 20 млн тонн угля за 281 млрд рублей (по 14 тысяч рублей за тонну), а за аналогичный период прошлого года — 6,7 млн тонн за 144,7 млрд рублей (по 21,4 тысячи ). Упал в цене и мазут — экспортировали его почти в четыре раза больше, а получили с 4,2 млн тонн 181,4 млрд рублей против 70,9 млрд в прошлом году. Тогда за тонну получали в среднем 62,2 тысячи рублей, сейчас всего 42,7.

Медь обходилась примерно в 890 рублей за килограмм, а в 2023 году — 786 рублей. При этом объем экспорта упал — со 125,5 тысячи тонн до 91,5 тысячи . Алюминий подешевел с 284 рублей за килограмм до 212 рублей, зато поставки выросли почти в три раза — до 329,6 тысячи тонн. Китаю они обошлись в 69,9 млрд рублей.



Незначительно прибавили в цене минеральные удобрения, убавили — железные руды и никель. Объемы поставок по всем трем позициям выросли на 3,4%, 40% и 5,2% соответственно. Больше всего заработать удалось на удобрениях — 42,2 млрд рублей, а на железных рудах и никеле — 38,3 и 28,8 млрд рублей.



Следом за топливом и ископаемыми в товарообороте с Китаем — древесина и целлюлоза. Ситуация та же: объем поставок вырос, цены упали. Деревьев навезли 1,212 млн тонн за 42,4 млрд рублей (в среднем 34,9 рубля за килограмм). Год назад поставили на 100 тысяч тонн меньше, а выручили почти столько же — 41,9 млрд рублей (примерно 37,9 рубля за килограмм). За более полумиллиона тонн целлюлозы получили 42,7 млрд рублей в 2023 году (по 75 рублей за килограмм) против 30,4 млрд рублей за 432 тысячи тонн в 2022 году (по 70,2 рубля за килограмм).



Везут из России в Китай и продукты. Одного только подсолнечного масла на 47,8 млрд рублей — по 119 рублей за литр в среднем. В лидерах по поставкам в денежном эквиваленте также замороженный минтай — на 35,7 млрд рублей, по 111,7 рубля за килограмм в среднем, крабы — на 32,3 млрд рублей, по 3102 рубля, соевые бобы и замороженная треска — на 24 и 14,5 млрд рублей, по 49,7 и 404 рубля соответственно.



Если обращать внимание на объем поставок с точки зрения количества товаров, а не полученных денег, то среди полезных ископаемых, топлива, древесины и еды можно заметить позиции поинтереснее. К примеру, Россия поставляет в Китай метиловый спирт — целых 268,7 млн литров за 7,1 млрд рублей. Еще один востребованный лот — газетная бумага в рулонах. За пять месяцев в Китай завезли 167 тысяч тонн на сумму более 8,3 млрд рублей.



Если считать не килограммами, а штучно, то в лидерах среди лампочек и транзисторов затесались, например, всевозможные щеточки, от зубных до щеток для швабр или для ресниц — 40 тысяч штук по 13 рублей в среднем.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

