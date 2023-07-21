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    Госстройнадзор нашел нарушения в демонтаже корпуса бывшего завода Козицкого. Застройщику грозит штраф

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    1 комментарий

    Госстройнадзор нашел нарушения проектной документации при сносе корпуса бывшего завода им. Козицкого на Васильевском острове. Это следует из ответа ведомства на запрос депутата Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского, который парламентарий опубликовал 21 июля в своем телеграм-канале.

    После того, как на Васильевском острове на пересечении набережной Смоленки и 7-й линии В.О. в ходе демонтажа обрушилась часть корпуса завода им. Козицкого, а обломками засыпало проезжую часть, Госстройнадзор вместе с прокуратурой приняли решение провести внеплановую проверку.

    «В ходе проверки специалистом службы выявлены нарушения требований проектной документации при проведении демонтажных работ», — говорится в ответе.

    Служба направила застройщику предписание об устранении нарушений, а также надзорное ведомство предпринимает действия для привлечения застройщика к административной ответственности.

    Застройщик ранее сообщил, что было проведено обследование здания, по итогам которого приняли решение о немедленном устранении аварийности, а проезды и тротуары были перекрыты до начала работ.

    Справка:

    На месте корпусов бывшего завода имени Козицкого группа компаний «Красная Стрела» (застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Структура-4») в феврале 2023 года приступила к строительству жилого комплекса «Регенбоген». В высоту ЖК вырастет на 5–9 этажей, комплекс рассчитан на 360 квартир бизнес-класса. Первые этажи, которые выходят фасадами на 7-ю и 8-ю линии, займет коммерция.

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    Завод имени Козицкого
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    Комментарии 1

    Гость21 Июл 2023 в 17:52
    "Обратите пожалуйста внимание на здание завода им. Козицкого, в конце Большого пр-та ( напротив "Механобр" и общежития Горного института ) и на заброшенную шахту "Метростроя".
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