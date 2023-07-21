Госстройнадзор нашел нарушения в демонтаже корпуса бывшего завода Козицкого. Застройщику грозит штраф

Госстройнадзор нашел нарушения проектной документации при сносе корпуса бывшего завода им. Козицкого на Васильевском острове. Это следует из ответа ведомства на запрос депутата Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского, который парламентарий опубликовал 21 июля в своем телеграм-канале.



После того, как на Васильевском острове на пересечении набережной Смоленки и 7-й линии В.О. в ходе демонтажа обрушилась часть корпуса завода им. Козицкого, а обломками засыпало проезжую часть, Госстройнадзор вместе с прокуратурой приняли решение провести внеплановую проверку.