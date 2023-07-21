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    В СК заинтересовались сексом молодой пары у мемориала «Памятник Славы»

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    1 комментарий

    Сотрудники СУ СК по Воронежской области посмотрели эротическое видео, снятое прохожими у мемориального комплекса «Памятник Славы». Увиденное следователям не очень понравилось, начата проверка. О начале проверочных мероприятий сообщается на сайте управления 21 июня.

    Типичный Воронеж | Новости Воронежа

    «В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, истребованы и изучены записи с камер наблюдения, выполнены иные мероприятия в целях всестороннего и полного выяснения причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

    Накануне по соцсетям распространилась видеозапись, на которой мужчина и женщина занимаются сексом у памятника в Воронеже. Несмотря на то, что неприличное было скрыто длинным сарафаном, очевидцы не смогли пройти мимо.

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    Комментарии 1

    Гость21 Июл 2023 в 16:07
    Прям, как в анекдоте про бабку в суде - "гляжу сношаются, а пригляделась - они ******"
    +0−0
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