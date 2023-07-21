В СК заинтересовались сексом молодой пары у мемориала «Памятник Славы»

Сотрудники СУ СК по Воронежской области посмотрели эротическое видео, снятое прохожими у мемориального комплекса «Памятник Славы». Увиденное следователям не очень понравилось, начата проверка. О начале проверочных мероприятий сообщается на сайте управления 21 июня.
«В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, истребованы и изучены записи с камер наблюдения, выполнены иные мероприятия в целях всестороннего и полного выяснения причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Накануне по соцсетям распространилась видеозапись, на которой мужчина и женщина занимаются сексом у памятника в Воронеже. Несмотря на то, что неприличное было скрыто длинным сарафаном, очевидцы не смогли пройти мимо.