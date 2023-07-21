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    В Петербурге арестован многодетный отец, подорвавший банкомат в Колпино. Правда, в СИЗО он угодил не за это

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    Калининский районный суд заключил под стражу Вадима Никуленко, обвиняемого в покушении на кражу. Об этом 21 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие полагает, что Никуленко ночью 14 июля пришел в офис Сбербанка на Замшиной, 27, где «совершил ряд действий, направленных на хищение чужого имущества». Говоря простыми словами, попытался обчистить банкомат, в котором лежало более 3,5 млн рублей. Но ничего не вышло.

    Никуленко — тот самый мужчина, которого задержали после взрыва в зоне самообслуживания Сбербанка на бульваре Трудящихся. После попытки на Замшиной он попробовал с банкоматом в Колпино. Он принес к банкомату трубу, начиненную пиротехнической смесью, затем поджег эту «бомбу» и отбежал. Но взрывная волна лишь выбила окна и немного испортила банкомат — это стало эпизодом по делу о порче имущества.

    Отмечается, что в день задержания Никуленко подписал явку с повинной. Против СИЗО он и его защитник возражали, указав, что преступление-то он до конца не довел, а на иждивении у обвиняемого жена и четверо детей. Суд милосердия не проявил и избрал в качестве меры пресечения стражу. На женщину, которую задерживали вместе с Никульченко, документы в суд не поступали.

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    Комментарии 12

    sirgrey21 Июл 2023 в 13:50
    а что-ж он на СВО не пошел - с такими умениями и тягой к разрушению там бы в передовики выбился
    +0−0
    AlBerkut21 Июл 2023 в 13:21
    Чтотуд? Никуленко типа устроил типа бабах и получилось как всегда, то есть ничего не получилось?
    Ну що, хлопцi, якi ставки будэ? 🤔😂😂😂
    +0−0
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