В Петербурге арестован многодетный отец, подорвавший банкомат в Колпино. Правда, в СИЗО он угодил не за это

Калининский районный суд заключил под стражу Вадима Никуленко, обвиняемого в покушении на кражу. Об этом 21 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что Никуленко ночью 14 июля пришел в офис Сбербанка на Замшиной, 27, где «совершил ряд действий, направленных на хищение чужого имущества». Говоря простыми словами, попытался обчистить банкомат, в котором лежало более 3,5 млн рублей. Но ничего не вышло.

Никуленко — тот самый мужчина, которого задержали после взрыва в зоне самообслуживания Сбербанка на бульваре Трудящихся. После попытки на Замшиной он попробовал с банкоматом в Колпино. Он принес к банкомату трубу, начиненную пиротехнической смесью, затем поджег эту «бомбу» и отбежал. Но взрывная волна лишь выбила окна и немного испортила банкомат — это стало эпизодом по делу о порче имущества.