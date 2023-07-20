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    Уголовный розыск задержал подозреваемого в подрыве банкомата в колпинском Сбербанке

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали подозреваемого во взрыве, учиненном в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июля.

    «Фонтанка.ру»

    54-летнего мужчину задержали на проспекте Металлистов накануне. Известно, что в 2000 году он был судим за кражу. При общении с оперативниками он хранил молчание и заявил, что не имеет понятия, за что его задержали. Судя по кадрам оперативной съемки, куда сговорчивее была его подруга, с которой фигурант знаком около четырех лет. Она рассказала полиции, что сожитель поставил ее в известность. Она же пыталась его отговорить, опасаясь последствий. Женщина также отметила, что ранее ее мужчина не высказывал желаний ограбить банк, это было впервые.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Впрочем, петербуржец своей цели все равно не достиг. Напомним, ночью он принес в зону обслуживания отделения Сбербанка трубу, начиненную пиротехнической смесью. Он поджег эту «бомбу» и отбежал. Но взрывная волна лишь выбила окна и немного испортила банкомат. Кассеты с деньгами остались на месте. Пока в отношении мужчины возбудили лишь дело о порче имущества.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ВзрывБанкомат
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    Комментарии 2

    Гость20 Июл 2023 в 16:08
    целый набор Юного вагнеровца. это у него пулемет, что-ли, на видео?
    +0−0
    AlBerkut20 Июл 2023 в 16:07
    Нельзя женщинам доверять, они вовсе не для хранения тайн существуют)))
    +0−0
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