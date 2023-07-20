Уголовный розыск задержал подозреваемого в подрыве банкомата в колпинском Сбербанке

54-летнего мужчину задержали на проспекте Металлистов накануне. Известно, что в 2000 году он был судим за кражу. При общении с оперативниками он хранил молчание и заявил, что не имеет понятия, за что его задержали. Судя по кадрам оперативной съемки, куда сговорчивее была его подруга, с которой фигурант знаком около четырех лет. Она рассказала полиции, что сожитель поставил ее в известность. Она же пыталась его отговорить, опасаясь последствий. Женщина также отметила, что ранее ее мужчина не высказывал желаний ограбить банк, это было впервые.