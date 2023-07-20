Уголовный розыск задержал подозреваемого в подрыве банкомата в колпинском Сбербанке

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали подозреваемого во взрыве, учиненном в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июля.
«Фонтанка.ру»
54-летнего мужчину задержали на проспекте Металлистов накануне. Известно, что в 2000 году он был судим за кражу. При общении с оперативниками он хранил молчание и заявил, что не имеет понятия, за что его задержали. Судя по кадрам оперативной съемки, куда сговорчивее была его подруга, с которой фигурант знаком около четырех лет. Она рассказала полиции, что сожитель поставил ее в известность. Она же пыталась его отговорить, опасаясь последствий. Женщина также отметила, что ранее ее мужчина не высказывал желаний ограбить банк, это было впервые.
Впрочем, петербуржец своей цели все равно не достиг. Напомним, ночью он принес в зону обслуживания отделения Сбербанка трубу, начиненную пиротехнической смесью. Он поджег эту «бомбу» и отбежал. Но взрывная волна лишь выбила окна и немного испортила банкомат. Кассеты с деньгами остались на месте. Пока в отношении мужчины возбудили лишь дело о порче имущества.
«Фонтанка.ру»